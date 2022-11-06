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СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022
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СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме
СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022
СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме
Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:14
2022-11-06T14:14
происшествия
кострома
костромская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы."В суд поступило ходатайство следствия об аресте директора ООО "Империя", - сказали в суде. Там уточнили, что заседание начнется в ближайшее время.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/pozhar-1829463831.html
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происшествия, кострома, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Костромская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
14:14 06.11.2022
 
СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме

Следствие попросило арестовать организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте директора ООО "Империя", - сказали в суде. Там уточнили, что заседание начнется в ближайшее время.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:46В России
СК открыл дело по факту халатности после пожара в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 12:05В России
Житель Костромы рассказал, что происходило в клубе "Полигон" до пожара
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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