СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме
Следствие попросило арестовать организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте директора ООО "Империя", - сказали в суде. Там уточнили, что заседание начнется в ближайшее время.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".