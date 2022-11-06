https://ria.ru/20221106/pozhar-1829472973.html

СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме

СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022

СК попросил арестовать организатора работы сгоревшего кафе в Костроме

Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:14

2022-11-06T14:14

2022-11-06T14:14

происшествия

кострома

костромская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" в Костроме, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Костромы."В суд поступило ходатайство следствия об аресте директора ООО "Империя", - сказали в суде. Там уточнили, что заседание начнется в ближайшее время.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/pozhar-1829463831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/kostroma-1829458830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кострома, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме