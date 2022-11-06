https://ria.ru/20221106/pozhar-1829464074.html

Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри

Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри - РИА Новости, 06.11.2022

Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри

Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:50

2022-11-06T12:50

2022-11-06T12:50

происшествия

янина павленко

ялта

ай-петри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись в ночь на воскресенье в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта). Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров."На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки", - написала Павленко в своём Telegram-канале.По ее словам, предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе."Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - подчеркнула глава администрации.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829463304.html

ялта

ай-петри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, янина павленко, ялта, ай-петри