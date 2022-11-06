https://ria.ru/20221106/pozhar-1829464074.html
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри - РИА Новости, 06.11.2022
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри
Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:50
2022-11-06T12:50
2022-11-06T12:50
происшествия
янина павленко
ялта
ай-петри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись в ночь на воскресенье в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта). Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров."На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки", - написала Павленко в своём Telegram-канале.По ее словам, предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе."Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - подчеркнула глава администрации.
https://ria.ru/20221106/pozhar-1829463304.html
ялта
ай-петри
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e2948f346a6af8b150a0282ce7828319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, янина павленко, ялта, ай-петри
Происшествия, Янина Павленко, Ялта, Ай-Петри
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри
Причиной пожара в кафе на плато Ай-Петри стало нарушение правил безопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости.
Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила
глава администрации города Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись в ночь на воскресенье в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта). Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
"На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки", - написала Павленко в своём Telegram-канале.
По ее словам, предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе.
"Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - подчеркнула глава администрации.