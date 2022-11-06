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Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри - РИА Новости, 06.11.2022
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Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри - РИА Новости, 06.11.2022
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри
Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:50
2022-11-06T12:50
происшествия
янина павленко
ялта
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись в ночь на воскресенье в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта). Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров."На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки", - написала Павленко в своём Telegram-канале.По ее словам, предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе."Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - подчеркнула глава администрации.
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происшествия, янина павленко, ялта, ай-петри
Происшествия, Янина Павленко, Ялта, Ай-Петри
12:50 06.11.2022
 
Глава администрации Ялты назвала причину пожара в кафе на плато Ай-Петри

Причиной пожара в кафе на плато Ай-Петри стало нарушение правил безопасности

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Одной из причин пожара в кафе на плато Ай-Петри в Ялте, по предварительной информации, стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись в ночь на воскресенье в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта). Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
"На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки", - написала Павленко в своём Telegram-канале.
По ее словам, предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе.
"Ждем заключения пожарно-технической экспертизы", - подчеркнула глава администрации.
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ПроисшествияЯнина ПавленкоЯлтаАй-Петри
 
 
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