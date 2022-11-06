https://ria.ru/20221106/pozhar-1829463304.html

СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме

СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022

СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме

Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело из-за подозрения в халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:44

2022-11-06T12:44

2022-11-06T17:55

происшествия

кострома

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело из-за подозрения в халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в местном кафе, сообщается в Telegram-канале СК."Следственными органами <...> по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК", — говорится в заявлении ведомства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек. Ранее главк СК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности гибель людей.Задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в кафе. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.

https://ria.ru/20221105/kafe-1829372145.html

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кострома, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме