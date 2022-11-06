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СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022
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СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме
СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме - РИА Новости, 06.11.2022
СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме
Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело из-за подозрения в халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:44
2022-11-06T17:55
происшествия
кострома
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело из-за подозрения в халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в местном кафе, сообщается в Telegram-канале СК."Следственными органами &lt;...&gt; по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК", — говорится в заявлении ведомства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек. Ранее главк СК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности гибель людей.Задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в кафе. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.
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происшествия, кострома, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
12:44 06.11.2022 (обновлено: 17:55 06.11.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после пожара в кафе в Костроме

СК возбудил уголовное дело по факту халатности после пожара в кафе "Полигон" в Костроме

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России работает на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России по Костромской области возбудил уголовное дело из-за подозрения в халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в местном кафе, сообщается в Telegram-канале СК.
"Следственными органами <...> по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК", — говорится в заявлении ведомства.
Кадры задержания фигурантов уголовного дела по пожару в кафе Костромы
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В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.
Ранее главк СК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности гибель людей.
Задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в кафе. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК также проводит проверку на предмет возможного бездействия должностных лиц при контроле объекта.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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ПроисшествияКостромаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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