https://ria.ru/20221106/pozhar-1829440228.html

Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали

Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали - РИА Новости, 06.11.2022

Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали

Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщили в ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:09

2022-11-06T09:09

2022-11-06T11:46

происшествия

ай-петри

ялта

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщили в ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись на площади более 400 квадратных метров. Пожар произошел поздно вечером в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта)."Ликвидация 03.09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи метров в квадрате", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ведомстве.Всего для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и девять единиц техники.По факту ЧП на плато Ай-Петри прокуратура Крыма организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829416109.html

ай-петри

ялта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ай-петри, ялта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм