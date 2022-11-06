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Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали - РИА Новости, 06.11.2022
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Туризм
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Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали
Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали - РИА Новости, 06.11.2022
Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали
Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщили в ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:09
2022-11-06T11:46
происшествия
ай-петри
ялта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщили в ГУ МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись на площади более 400 квадратных метров. Пожар произошел поздно вечером в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта)."Ликвидация 03.09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи метров в квадрате", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ведомстве.Всего для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и девять единиц техники.По факту ЧП на плато Ай-Петри прокуратура Крыма организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.
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происшествия, ай-петри, ялта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Ай-Петри, Ялта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
09:09 06.11.2022 (обновлено: 11:46 06.11.2022)
 
Пожар в кафе на плато Ай-Петри ликвидировали

МЧС: пожар в кафе на плато Ай-Петри на площади 1,2 тысячи квадратных метров ликвидировали

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован в ночь на воскресенье, сообщили в ГУ МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись на площади более 400 квадратных метров. Пожар произошел поздно вечером в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта).
"Ликвидация 03.09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи метров в квадрате", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ведомстве.
Всего для ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и девять единиц техники.
По факту ЧП на плато Ай-Петри прокуратура Крыма организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.
Сгоревший электровелосипед, возгорание неисправной батареи которого спровоцировало пожар в здании на Манхэттене в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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ТуризмПроисшествияАй-ПетриЯлтаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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