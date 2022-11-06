Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области загорелась кафе-гостиница - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/pozhar-1829427340.html
В Свердловской области загорелась кафе-гостиница
В Свердловской области загорелась кафе-гостиница - РИА Новости, 06.11.2022
В Свердловской области загорелась кафе-гостиница
Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая в Свердловской области, пожар площадью две тысячи квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T03:18
2022-11-06T03:20
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая в Свердловской области, пожар площадью две тысячи квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что люди были эвакуированы до прибытия спасателей. Всего для ликвидации пожара привлечено 28 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20221106/pozhar-1829415637.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:18 06.11.2022 (обновлено: 03:20 06.11.2022)
 
В Свердловской области загорелась кафе-гостиница

МЧС: в селе Малая Лая в Свердловской области загорелась кафе-гостиница, пожар локализован

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая в Свердловской области, пожар площадью две тысячи квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сегодня в 0.29 поступило сообщение о пожаре в селе Малая Лая. Было установлено, что происходит загорание кровли двухэтажного кафе-гостиницы. В 2.20 пожар был локализован на площади двух тысяч квадратных метров, распространения огня не допущено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди были эвакуированы до прибытия спасателей. Всего для ликвидации пожара привлечено 28 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
00:28
В Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри, сообщило МЧС
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала