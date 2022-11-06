https://ria.ru/20221106/pozhar-1829427340.html

В Свердловской области загорелась кафе-гостиница

В Свердловской области загорелась кафе-гостиница - РИА Новости, 06.11.2022

В Свердловской области загорелась кафе-гостиница

Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая в Свердловской области, пожар площадью две тысячи квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:18

2022-11-06T03:18

2022-11-06T03:20

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кафе-гостиница загорелась в селе Малая Лая в Свердловской области, пожар площадью две тысячи квадратных метров локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что люди были эвакуированы до прибытия спасателей. Всего для ликвидации пожара привлечено 28 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829415637.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)