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Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке, пишет NYT
Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке, пишет NYT - РИА Новости, 06.11.2022
Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке, пишет NYT
По меньшей мере 38 человек пострадали в результате мощного пожара, охватившего в субботу высотный жилой дом в центре Нью-Йорка, пишет газета New York Times. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:39
2022-11-06T00:39
2022-11-06T00:39
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате мощного пожара, охватившего в субботу высотный жилой дом в центре Нью-Йорка, пишет газета New York Times.Согласно данным местной администрации, пламя, вспыхнувшее на 20-м этаже, было спровоцировано возгоранием неисправной батареи электровелосипеда. Предварительная версия властей указывает на то, что один из жильцов пытался самостоятельно починить такую технику дома, незаконно занимаясь этим на коммерческой основе.Как информирует газета, из числа пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения. Остальные отделались легкими травмами.По данным властей, с начала текущего года в Нью-Йорке было зарегистрировано примерно 200 пожаров в жилых домах, спровоцированных возгоранием батарей такого типа. В совокупности жертвами этих инцидентов стали не менее шести человек.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Почти 40 человек пострадали при пожаре в высотке в Нью-Йорке, пишет NYT
NYT: по меньшей мере 38 человек пострадали при пожаре в жилой высотке в центре Нью-Йорка
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости.
По меньшей мере 38 человек пострадали в результате мощного пожара, охватившего в субботу высотный жилой дом в центре Нью-Йорка, пишет газета New York Times
.
Согласно данным местной администрации, пламя, вспыхнувшее на 20-м этаже, было спровоцировано возгоранием неисправной батареи электровелосипеда. Предварительная версия властей указывает на то, что один из жильцов пытался самостоятельно починить такую технику дома, незаконно занимаясь этим на коммерческой основе.
Как информирует газета, из числа пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще пятеро получили тяжелые ранения. Остальные отделались легкими травмами.
По данным властей, с начала текущего года в Нью-Йорке было зарегистрировано примерно 200 пожаров в жилых домах, спровоцированных возгоранием батарей такого типа. В совокупности жертвами этих инцидентов стали не менее шести человек.