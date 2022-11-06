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В Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри, сообщило МЧС
В Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри, сообщило МЧС - РИА Новости, 06.11.2022
В Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри, сообщило МЧС
Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе, локализован на площади 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T00:28
2022-11-06T00:28
2022-11-06T00:28
происшествия
ялта
ай-петри
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Пожар на плато Ай-Петри в Ялте, где загорелось кафе, локализован на площади 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка загорелись на площади более 400 кв. м. Пожар произошел поздно вечером в поселке Охотничье на плато Ай-Петри (Ялта).Всего для ликвидации пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.
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происшествия, ялта, ай-петри, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Ай-Петри, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри, сообщило МЧС
МЧС сообщило, что в Ялте локализован пожар в кафе на плато Ай-Петри