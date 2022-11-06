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В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/povrezhdeniya-1829463554.html
В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома
В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома - РИА Новости, 06.11.2022
В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома
Ряд жилых домов повреждены в городе Стаханов Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам мэр города... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:46
2022-11-06T12:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
стаханов
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СТАХАНОВ, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в городе Стаханов Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам мэр города Сергей Жевлаков.Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела города погиб мужчина."Погиб мирный житель, разрушены частные жилые дома. В настоящее время мы в оперативном порядке формируем бригады, чтобы оказать помощь и содействие жильцам пострадавших домов", - сообщил Жевлаков, прибыв на место обстрела.По данным местной администрации, повреждения также получили газопровод, водопровод и линии электропередачи. На месте работают сотрудники коммунальных служб и специалисты экстренных служб.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, стаханов
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Стаханов
12:46 06.11.2022
 
В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома

В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома, газопровод, водопровод и ЛЭП

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАХАНОВ, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в городе Стаханов Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам мэр города Сергей Жевлаков.
Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела города погиб мужчина.
"Погиб мирный житель, разрушены частные жилые дома. В настоящее время мы в оперативном порядке формируем бригады, чтобы оказать помощь и содействие жильцам пострадавших домов", - сообщил Жевлаков, прибыв на место обстрела.
По данным местной администрации, повреждения также получили газопровод, водопровод и линии электропередачи. На месте работают сотрудники коммунальных служб и специалисты экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтаханов
 
 
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