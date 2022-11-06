https://ria.ru/20221106/povrezhdeniya-1829463554.html

В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома

В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома - РИА Новости, 06.11.2022

В Стаханове после украинского обстрела повреждены жилые дома

Ряд жилых домов повреждены в городе Стаханов Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам мэр города... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:46

2022-11-06T12:46

2022-11-06T12:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

стаханов

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СТАХАНОВ, 6 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов повреждены в городе Стаханов Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам мэр города Сергей Жевлаков.Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о том, что украинские войска в 7.20 обстреляли населенный пункт Стаханов, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS. В результате обстрела города погиб мужчина."Погиб мирный житель, разрушены частные жилые дома. В настоящее время мы в оперативном порядке формируем бригады, чтобы оказать помощь и содействие жильцам пострадавших домов", - сообщил Жевлаков, прибыв на место обстрела.По данным местной администрации, повреждения также получили газопровод, водопровод и линии электропередачи. На месте работают сотрудники коммунальных служб и специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

стаханов

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Влада Копылова

луганская народная республика, стаханов