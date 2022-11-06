Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/poteri-1829471122.html
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:02
2022-11-06T21:17
специальная военная операция на украине
украина
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829476345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c87e977a562c7cf3626108a84a8d396d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - сказали в министерстве.
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ о ядерных провокациях украинских националистов
Новые ядерные провокации националистов и провальные атаки украинских боевиков - главное из брифинга МО РФ
2022-11-06T14:02
true
PT5M37S
Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области
Артиллеристы уничтожают пикапы противника в Харьковской области
2022-11-06T14:02
true
PT3M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829476345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e07ce3604d3d2ec109977d28146d6318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
2022-11-06T14:02
true
PT5M37S
14:02 06.11.2022 (обновлено: 21:17 06.11.2022)
 
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - сказали в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала