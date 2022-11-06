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Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2022

Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении

Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:02

2022-11-06T14:02

2022-11-06T21:17

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - сказали в министерстве.

украина

донецкая народная республика

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Минобороны РФ о ядерных провокациях украинских националистов Новые ядерные провокации националистов и провальные атаки украинских боевиков - главное из брифинга МО РФ 2022-11-06T14:02 true PT5M37S

Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области Артиллеристы уничтожают пикапы противника в Харьковской области 2022-11-06T14:02 true PT3M54S

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