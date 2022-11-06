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Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:02
2022-11-06T14:02
2022-11-06T21:17
специальная военная операция на украине
украина
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российскими войсками на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
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Минобороны РФ о ядерных провокациях украинских националистов
Новые ядерные провокации националистов и провальные атаки украинских боевиков - главное из брифинга МО РФ
2022-11-06T14:02
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Уничтожение пикапов украинских войск в Харьковской области
Артиллеристы уничтожают пикапы противника в Харьковской области
2022-11-06T14:02
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:02 06.11.2022 (обновлено: 21:17 06.11.2022)
Минобороны рассказало об украинских потерях на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Южно-Донецком направлении