Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро - РИА Новости, 06.11.2022
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:05
2022-11-06T17:34
украина
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
брюссель
киев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5a0e2835bfbe4b073eefc9dcd03f0058.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро."Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц, общая сумма составит до 18 миллиардов, что в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году", - говорится в заявлении ЕК.Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС.В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.
https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_0a6046af6ec7b79501210ac158b3fc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, брюссель, киев, евросоюз
Украина, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Брюссель, Киев, Евросоюз
17:05 06.11.2022 (обновлено: 17:34 06.11.2022)
 
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро

Глава ЕК на следующей неделе представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро.
"Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц, общая сумма составит до 18 миллиардов, что в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году", - говорится в заявлении ЕК.
Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС.
В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.
Национальный флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 12:19
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины
 
УкраинаЕврокомиссияВ миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийБрюссельКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала