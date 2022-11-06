https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро - РИА Новости, 06.11.2022
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:05
2022-11-06T17:05
2022-11-06T17:34
украина
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
брюссель
киев
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро."Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц, общая сумма составит до 18 миллиардов, что в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году", - говорится в заявлении ЕК.Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС.В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.
https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, брюссель, киев, евросоюз
Украина, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Брюссель, Киев, Евросоюз
17:05 06.11.2022 (обновлено: 17:34 06.11.2022)
Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро
Глава ЕК на следующей неделе представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро