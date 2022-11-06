https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html

Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро

Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро - РИА Новости, 06.11.2022

Глава ЕК представит план помощи Украине на 18 миллиардов евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:05

2022-11-06T17:05

2022-11-06T17:34

украина

еврокомиссия

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

брюссель

киев

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что уже на следующей неделе представит план финансовой поддержки Украины в 2023 году, объем которой достигнет 18 миллиардов евро."Фон дер Ляйен проинформировала Зеленского, что уже на этой неделе представит значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 миллиарда евро в месяц, общая сумма составит до 18 миллиардов, что в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году", - говорится в заявлении ЕК.Добавляется, что эта поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов с покрытием расходов на проценты также будет способствовать проведению Украиной реформ на пути к членству в ЕС.В Брюсселе ожидают, что и другие международные доноры Украины также окажут сопоставимую помощь Киеву.

https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html

украина

брюссель

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, брюссель, киев, евросоюз