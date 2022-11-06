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В Москве объявили экстренное погодное предупреждение - РИА Новости, 06.11.2022
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В Москве объявили экстренное погодное предупреждение
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:29
2022-11-06T22:58
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 часов 6 ноября до 9:00 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
14:29 06.11.2022 (обновлено: 22:58 06.11.2022)
 
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега с дождем и гололедицы в Москве

© РИА Новости / Виталий БелоусовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 часов 6 ноября до 9:00 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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