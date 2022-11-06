https://ria.ru/20221106/pogoda-1829474918.html

В Москве объявили экстренное погодное предупреждение

В Москве объявили экстренное погодное предупреждение - РИА Новости, 06.11.2022

В Москве объявили экстренное погодное предупреждение

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:29

2022-11-06T14:29

2022-11-06T22:58

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104574/96/1045749610_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_188e22e73054f76ca78cc734e67ca41a.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 часов 6 ноября до 9:00 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр