https://ria.ru/20221106/pogoda-1829474918.html
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:29
2022-11-06T14:29
2022-11-06T22:58
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега с дождем и гололедицы в ночь на понедельник сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 часов 6 ноября до 9:00 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
14:29 06.11.2022 (обновлено: 22:58 06.11.2022)
В Москве объявили экстренное погодное предупреждение
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега с дождем и гололедицы в Москве