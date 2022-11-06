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Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 06.11.2022
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Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 06.11.2022
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Жителей Москвы на предстоящей неделе ждет температурная вспышка, на пик тепло выйдет к середине недели - до плюс 10, а с середины ноября в Москве ожидается... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:52
2022-11-06T14:02
общество
москва
погода
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жителей Москвы на предстоящей неделе ждет температурная вспышка, на пик тепло выйдет к середине недели - до плюс 10, а с середины ноября в Москве ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ноябрь в Центральной России, в том числе в Москве, стартовал с довольно холодных позиций. На настоящий момент средняя температура воздуха первой пентады оказалась более чем на 2 градуса ниже положенного. Тем не менее, в предстоящую неделю климатический маятник качнется в другую сторону, и жителей региона ждет температурная вспышка. Начиная с понедельника атмосферная река развернется в широтном направлении и на просторы Русской равнины хлынут очень теплые и влажные массы атлантического воздуха, из-за чего небесная канцелярия отбросит погоду на месяц назад", - рассказал Тишковец.По его словам, в первый день недели дневная температура повысится до плюс 1 - плюс 3, во вторник, когда смешанные осадки перейдут в дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 4 - плюс 6."На пик показания термометров выйдут к середине недели, когда даже ночами станет не ниже плюс 1 - плюс 6, а в разгар дня столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 5 до плюс 10. И такое аномальное тепло, с дождями и небольшим окном погоды в четверг и субботу, продержится до выходных включительно", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что к следующему воскресенью "энергия тепловой пушки иссякнет" и с середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима.
https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
13:52 06.11.2022 (обновлено: 14:02 06.11.2022)
 
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

В Москве на предстоящей неделе ожидают потепление до десяти градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жителей Москвы на предстоящей неделе ждет температурная вспышка, на пик тепло выйдет к середине недели - до плюс 10, а с середины ноября в Москве ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ноябрь в Центральной России, в том числе в Москве, стартовал с довольно холодных позиций. На настоящий момент средняя температура воздуха первой пентады оказалась более чем на 2 градуса ниже положенного. Тем не менее, в предстоящую неделю климатический маятник качнется в другую сторону, и жителей региона ждет температурная вспышка. Начиная с понедельника атмосферная река развернется в широтном направлении и на просторы Русской равнины хлынут очень теплые и влажные массы атлантического воздуха, из-за чего небесная канцелярия отбросит погоду на месяц назад", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в первый день недели дневная температура повысится до плюс 1 - плюс 3, во вторник, когда смешанные осадки перейдут в дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 4 - плюс 6.
"На пик показания термометров выйдут к середине недели, когда даже ночами станет не ниже плюс 1 - плюс 6, а в разгар дня столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 5 до плюс 10. И такое аномальное тепло, с дождями и небольшим окном погоды в четверг и субботу, продержится до выходных включительно", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что к следующему воскресенью "энергия тепловой пушки иссякнет" и с середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима.
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