https://ria.ru/20221106/pogoda-1829447142.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 06.11.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Заключительный сухой день с температурой не выше плюс 2 ожидается в Москве в воскресенье, ближе к полуночи начнутся осадки в смешанной фазе, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:18

2022-11-06T10:18

2022-11-06T10:18

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заключительный сухой день с температурой не выше плюс 2 ожидается в Москве в воскресенье, ближе к полуночи начнутся осадки в смешанной фазе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня метеоусловия в столичном регионе обусловятся северо-западной периферией антициклона, поэтому ожидается заключительный сухой денёк. Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. В Москве максимум ноль - плюс 2, в Подмосковье - минус 2 - плюс 3, что укладывается в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба."Ближе к полуночи пойдёт тёплый фронт, осадки в смешанной фазе, то есть это в основном мокрый снег. И дальше вся неделя откроет путь тёплому дыханию Атлантики", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода