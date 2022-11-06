https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html
При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина
При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 06.11.2022
При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла в поселке шахты имени Абакумова из-за обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:18
2022-11-06T17:18
2022-11-06T17:18
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
днр
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Мирная жительница погибла в поселке шахты имени Абакумова из-за обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова погибла женщина. Анкетные данные устанавливаются", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия, днр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, ДНР
При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района Донецка погибла женщина