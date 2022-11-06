https://ria.ru/20221106/odessa-1829525563.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:25

2022-11-06T20:25

2022-11-06T20:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Подробностей о возможном инциденте СМИ не привело. О воздушной тревоге в регионе также не сообщалось.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.

https://ria.ru/20221103/udary_infrastruktura-1828877379.html

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