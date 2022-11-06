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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/odessa-1829525563.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:25
2022-11-06T20:53
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Подробностей о возможном инциденте СМИ не привело. О воздушной тревоге в регионе также не сообщалось.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
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одесса, в мире, украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
20:25 06.11.2022 (обновлено: 20:53 06.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе прогремел взрыв

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Подробностей о возможном инциденте СМИ не привело. О воздушной тревоге в регионе также не сообщалось.
Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
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3 ноября, 10:41Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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