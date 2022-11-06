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Украинские войска обстреляли Сватово и Меловатку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Сватово и Меловатку в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово и Меловатку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:06
2022-11-06T19:06
2022-11-06T19:06
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Меловатку и Сватово в ЛНР ракетами из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Меловатку Сватовского района ЛНР обстреляли четырьмя ракетами в 17.30. Сватово было обстреляно четырьмя ракетами в 17.45.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829482179.html
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в мире, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Сватово и Меловатку в ЛНР из HIMARS
В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Сватово и Меловатку из HIMARS