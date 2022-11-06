https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829491200.html
Протестующие в Кишиневе осудили полицию, не пустившую их в центр
Протестующие в Кишиневе осудили полицию, не пустившую их в центр - РИА Новости, 06.11.2022
Протестующие в Кишиневе осудили полицию, не пустившую их в центр
Сторонники партии "Шор" в воскресенье осудили сотрудников полиции, поскольку кордон опять не пустил их на центральную площадь для антиправительственного... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:18
2022-11-06T16:18
2022-11-06T18:24
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" в воскресенье осудили сотрудников полиции, поскольку кордон опять не пустил их на центральную площадь для антиправительственного митинга, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек."Осуждаем действия органов правопорядка, который в очередной раз мешают нам пройти на площадь Великого национального собрания. Осуждаем провокационные действия властей, полиция превратилась в биту в руках властей, долой диктатуру!", - заявил из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.При этом в пресс-службе партии "Шор" заявили, что полиция не пустила в Кишинев около 30 тысяч человек, которые хотели участвовать в митинге, заблокировав движение транспорта.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829486294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
16:18 06.11.2022 (обновлено: 18:24 06.11.2022)
Протестующие в Кишиневе осудили полицию, не пустившую их в центр
Сторонники партии "Шор" осусдили полицию Молдавии, не пустившую их на центральную площадь
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" в воскресенье осудили сотрудников полиции, поскольку кордон опять не пустил их на центральную площадь для антиправительственного митинга, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии
партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек.
"Осуждаем действия органов правопорядка, который в очередной раз мешают нам пройти на площадь Великого национального собрания. Осуждаем провокационные действия властей, полиция превратилась в биту в руках властей, долой диктатуру!", - заявил из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.
При этом в пресс-службе партии "Шор" заявили, что полиция не пустила в Кишинев около 30 тысяч человек, которые хотели участвовать в митинге, заблокировав движение транспорта.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.