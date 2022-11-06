15:49 06.11.2022 (обновлено: 18:13 06.11.2022)
Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест
Полиция и спецназ в Кишиневе не пропустила многотысячную колонну на протест
© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября.
На подходе к главной площади Кишинева стоят большие кордоны полиции и спецназа. Представители правоохранительных органов не дали протестующим пройти на площадь. Протестующие передают полиции белые цветы как символ мирных действий.