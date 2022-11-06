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Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест - РИА Новости, 06.11.2022
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Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест
Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест - РИА Новости, 06.11.2022
Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест
Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:49
2022-11-06T18:13
в мире
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября.На подходе к главной площади Кишинева стоят большие кордоны полиции и спецназа. Представители правоохранительных органов не дали протестующим пройти на площадь. Протестующие передают полиции белые цветы как символ мирных действий.
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в мире, кишинев, россия
В мире, Кишинев, Россия
15:49 06.11.2022 (обновлено: 18:13 06.11.2022)
 
Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест

Полиция и спецназ в Кишиневе не пропустила многотысячную колонну на протест

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября.
На подходе к главной площади Кишинева стоят большие кордоны полиции и спецназа. Представители правоохранительных органов не дали протестующим пройти на площадь. Протестующие передают полиции белые цветы как символ мирных действий.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 15:47
Протестующие в центре Кишинева закидали цветами кордон сотрудников полиции
 
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