https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829486294.html

Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест

Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест - РИА Новости, 06.11.2022

Полиция в Кишиневе не пропустила колонну на протест

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:49

2022-11-06T15:49

2022-11-06T18:13

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии не пропускают многотысячную колонну протестующих в центр Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе проходит очередной массовый протест сторонников и активистов оппозиционной партии "Шор". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Массовые акции протеста оппозиция проводит каждое воскресенье, начиная с 18 сентября.На подходе к главной площади Кишинева стоят большие кордоны полиции и спецназа. Представители правоохранительных органов не дали протестующим пройти на площадь. Протестующие передают полиции белые цветы как символ мирных действий.

https://ria.ru/20221106/kishinev-1829485408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, россия