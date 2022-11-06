https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829485102.html

Полиция Молдавии доставила в участки 30 протестующих

Полиция Молдавии доставила в участки 30 протестующих - РИА Новости, 06.11.2022

Полиция Молдавии доставила в участки 30 протестующих

Правоохранители задержали в Кишиневе еще двух направлявшихся на протест молодых людей, вооруженных металлическими прутьями, всего в участки для оформления... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:43

2022-11-06T15:43

2022-11-06T15:50

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в Кишиневе еще двух направлявшихся на протест молодых людей, вооруженных металлическими прутьями, всего в участки для оформления документов доставлены 30 человек, сообщает в воскресенье Главный инспекторат полиции (ГИП) МВД Молдавии.Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" запланировала в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция началась в 14.00 (15.00 мск) в центре Кишинева. Ранее полиция сообщила о четырех задержанных молодых людях, у которых с собой были металлические прутья."У двух мужчин из центра столицы, пришедших на митинг, обнаружены запрещенные опасные для жизни предметы. Они задержаны полицией. На данный момент 30 человек доставлены в инспекторат полиции для оформления документов", - говорится в сообщении ГИП.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221106/svyazi-1829472666.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, россия, в мире