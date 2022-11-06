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В московском метро обновили наклейки и плакаты - РИА Новости, 06.11.2022
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В московском метро обновили наклейки и плакаты
В московском метро обновили наклейки и плакаты - РИА Новости, 06.11.2022
В московском метро обновили наклейки и плакаты
Наклейки и плакаты обновили в поездах и на станциях московского метро, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:31
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наклейки и плакаты обновили в поездах и на станциях московского метро, сообщается на сайте мэра столицы."Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами. Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что обновили объявления о культуре поведения, транспортной безопасности и пользовании лифтами, а также оформление кассовых зон.
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общество, максим ликсутов , москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Максим Ликсутов , Москва
09:31 06.11.2022 (обновлено: 10:47 06.11.2022)
 
В московском метро обновили наклейки и плакаты

В поездах и на станциях московского метро обновили наклейки и плакаты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкНа Некрасовской линии
На Некрасовской линии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На Некрасовской линии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наклейки и плакаты обновили в поездах и на станциях московского метро, сообщается на сайте мэра столицы.
"Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами. Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что обновили объявления о культуре поведения, транспортной безопасности и пользовании лифтами, а также оформление кассовых зон.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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