https://ria.ru/20221106/metropoliten-1829443325.html

В московском метро обновили наклейки и плакаты

В московском метро обновили наклейки и плакаты - РИА Новости, 06.11.2022

В московском метро обновили наклейки и плакаты

Наклейки и плакаты обновили в поездах и на станциях московского метро, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:31

2022-11-06T09:31

2022-11-06T10:47

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общество

максим ликсутов

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наклейки и плакаты обновили в поездах и на станциях московского метро, сообщается на сайте мэра столицы."Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами. Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что обновили объявления о культуре поведения, транспортной безопасности и пользовании лифтами, а также оформление кассовых зон.

https://ria.ru/20221103/metro-1828936939.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, максим ликсутов , москва