Траты россиян на противоковидные препараты упали, сообщили в ЦРПТ
В ЦЦРПТ сообщили, что траты россиян на противоковидные препараты упали на 25 процентов
Люди закупают в аптеке лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале потратили на противоковидные препараты 15,3 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Всего за период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 миллиарда рублей в денежном выражении, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спрос на данные препараты в третьем квартале сократился на 16% год к году и составил 37,8 миллиона упаковок. При этом рейтинг по количеству проданных пачек лекарств от коронавируса возглавил Краснодарский край (3 846 упаковок на 10 тысяч человек). Следом - Тыва, Калмыкия, Курская и Орловские области.
"Аналитики "Честного знака" не прогнозируют дефицита лекарств, применяемых для лечения COVID-19. Имеющихся на данный момент запасов достаточно почти на 8 месяцев, и склады регулярно пополнятся препаратами отечественного и импортного производства", - добавляется в сообщении.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
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