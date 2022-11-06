https://ria.ru/20221106/lekarstva-1829457036.html

Траты россиян на противоковидные препараты упали, сообщили в ЦРПТ

Траты россиян на противоковидные препараты упали, сообщили в ЦРПТ - РИА Новости, 06.11.2022

Траты россиян на противоковидные препараты упали, сообщили в ЦРПТ

Россияне в третьем квартале потратили на противоковидные препараты 15,3 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:51

2022-11-06T11:51

2022-11-06T11:51

краснодарский край

орловская область

россия

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале потратили на противоковидные препараты 15,3 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Всего за период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 миллиарда рублей в денежном выражении, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что спрос на данные препараты в третьем квартале сократился на 16% год к году и составил 37,8 миллиона упаковок. При этом рейтинг по количеству проданных пачек лекарств от коронавируса возглавил Краснодарский край (3 846 упаковок на 10 тысяч человек). Следом - Тыва, Калмыкия, Курская и Орловские области."Аналитики "Честного знака" не прогнозируют дефицита лекарств, применяемых для лечения COVID-19. Имеющихся на данный момент запасов достаточно почти на 8 месяцев, и склады регулярно пополнятся препаратами отечественного и импортного производства", - добавляется в сообщении.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://sn.ria.ru/20220325/shkoly_koronavirus-1780039733.html

https://ria.ru/20221028/zoloft-1827455090.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, орловская область, россия, общество