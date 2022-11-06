https://ria.ru/20221106/koronavirus-1829453200.html
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 402 случая COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:12
2022-11-06T11:12
2022-11-06T11:12
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 402 случая COVID, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 402, госпитализированы - 106 человек, выздоровели - 572 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 234 943 случая коронавируса, выздоровели 3 044 677 человек, умерли 46 689 человек.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 106 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 402 случая COVID-19