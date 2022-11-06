https://ria.ru/20221106/imidzh-1829037317.html
Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд
Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд - РИА Новости, 06.11.2022
Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд
Поп-исполнители привлекают внимание публики не только творчеством, но и стилем. Продуманный образ — часть их профессии, а яркая внешность порой запоминается... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:00
2022-11-06T08:00
2022-11-06T08:09
шоубиз
пелагея
дмитрий маликов
децл (кирилл толмацкий)
знаменитости
стиль жизни
стиль
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Алина Кравцова. Поп-исполнители привлекают внимание публики не только творчеством, но и стилем. Продуманный образ — часть их профессии, а яркая внешность порой запоминается больше, чем песни. О том, какие артисты умеют ловить модную волну и попадать в тренды, — в материале РИА Новости. Пелагея: русская краса или голливудская диваПосле громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным в конце прошлого года Пелагея взорвала медиа резким преображением. Постройневшую фигуру певицы обсуждают до сих пор. Однако не все стилисты одобряют такие перемены.По ее мнению, платья — основа стиля певицы. При этом звезда умеет выигрышно подчеркнуть фигуру. Ее сильные стороны — декольте, хрупкие запястья и осиная талия.SHAMAN: стиль ДецлаSHAMAN — еще один артист, который использует в творчестве национальный колорит и фольклорные мотивы. Особенно ярко он это выразил в хите "Я русский". Однако имидж не совпадает с образом в песне, уверены эксперты. По мнению эксперта, SHAMAN поразительно скопировал образ Децла.Как отмечает психолог, люди более склонны доверять тем, кто воплощает знакомые нам бренды и образы. Так, например, женщину, похожую на Мерилин Монро или Бриджит Бардо, будут автоматически воспринимать как секс-символ.Zivert: попадание четко в цельПевица Zivert точно попадает в тренды, отмечает Андрианова. Андрианова особенно отметила ухоженную, сияющую кожу певицы, афрокудри, актуальные силуэты концертных нарядов. Все это, по мнению эксперта, создает дерзкий, модный и роковой образ.Мастер по волосам Иван Субота обратил внимание, что новая прическа Zivert была супертрендом около года назад. Отмечает безупречную внешность певицы и косметолог, дерматолог Екатерина Анохина.Анна Асти: новая диваАнна Асти — еще одна звезда, которая радует не только красивыми песнями, но и яркими образами. Экс-солистка Artik & Asti часто использует кожу, латекс, глубокие разрезы и декольте, темные цвета, блеск, супероблегание и подчеркнутую сексуальность. Из-за этого многие сравнивают ее с ушедшей с российской сцены Светланой Лободой.Стилист Иван Субота в прическе Asti увидел подражание другой суперзвезде. Анохина, в свою очередь, называет перебором использование певицей инъекционной косметологии. Дмитрий Маликов: вечный принцВремена меняются, а Дмитрий Маликов — как будто бы нет. Удлиненное каре с идеальной укладкой, фирменная улыбка, элегантные туфли и пиджак — по этим элементам образа его узнают до сих пор. Андрианова называет его идеальным мужчиной. Лолита: эпатаж и уверенность в себеЕсть люди, которые при любых обстоятельствах обратят на себя внимание — поступком, провокационным высказыванием, новым образом. Это, конечно, про Лолиту Милявскую, уверен Иван Субота.Многие уже забыли, что у певицы был период максимальной женственности и естественности — длинные вьющиеся волосы более светлого оттенка, мягкий мейкап с использованием длинных накладных ресниц. Тогда и репертуар был соответствующий, напоминает Субота.Несмотря на изменения во внешности, Лолита всегда демонстрирует уверенность и любовь к себе, отмечает Семаева. По мнению стилиста, Лолита следовала этому правилу задолго до того, как это стало модным. Тем самым и привлекала повышенное внимание публики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пелагея, дмитрий маликов, децл (кирилл толмацкий), знаменитости, стиль жизни, стиль
Шоубиз, Пелагея, Дмитрий Маликов, Децл (Кирилл Толмацкий), Знаменитости, Стиль жизни, стиль
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Алина Кравцова. Поп-исполнители привлекают внимание публики не только творчеством, но и стилем. Продуманный образ — часть их профессии, а яркая внешность порой запоминается больше, чем песни. О том, какие артисты умеют ловить модную волну и попадать в тренды, — в материале РИА Новости.
Пелагея: русская краса или голливудская дива
После громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным в конце прошлого года Пелагея взорвала медиа резким преображением. Постройневшую фигуру певицы обсуждают до сих пор. Однако не все стилисты одобряют такие перемены.
"Идеальный пример, когда похудение не на пользу. Потеряна суть образа русской животворящей женской души. Пышная грудь, тугая коса, открытая улыбка — в Пелагее так гармонично сочетались традиционный фольклорный колорит и природные данные. Желание следовать трендам, соответствовать кем-то заданному формату убивает индивидуальность. Когда она не проявлена, не так страшно ее потерять. В случае с Пелагеей перемены нанесли непоправимый ущерб", — уверена имиджмейкер, писатель, психолог Анна Андрианова.
"Главное, чтобы она себя комфортно ощущала. Как новый имидж повлияет на карьеру — покажет время. Могу лишь отметить, что Пелагея и сейчас пытается следовать образу русской народной певицы — об этом говорят этнические принты, ободки для волос, декор из меха и кружева, А-образные силуэты юбок и платьев", — рассуждает Марина Семаева, стилист, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий.
По ее мнению, платья — основа стиля певицы. При этом звезда умеет выигрышно подчеркнуть фигуру. Ее сильные стороны — декольте, хрупкие запястья и осиная талия.
SHAMAN — еще один артист, который использует в творчестве национальный колорит и фольклорные мотивы. Особенно ярко он это выразил в хите "Я русский". Однако имидж не совпадает с образом в песне, уверены эксперты.
"Сейчас у него прослеживается стиль мальчика из американского хип-хоперского района. А где наше? При этом русское — не значит шаровары и рубаха. Но хотя бы без явных американизмов! Его одежда не отражает стилистическую направленность музыки и национальный колорит, благодаря которому к нему пришла популярность", — считает Анна Андрианова.
По мнению эксперта, SHAMAN поразительно скопировал образ Децла.
"Случайно так получилось или специально, но по теории социальных ролей всегда, когда освобождается место, его кто-то занимает. SHAMAN попал в тренд со своей песней, а помогло ему то, что он присоединился к уже существующему архетипу дерзкого мальчишки, созданному Децлом", — объясняет Андрианова.
Как отмечает психолог, люди более склонны доверять тем, кто воплощает знакомые нам бренды и образы. Так, например, женщину, похожую на Мерилин Монро или Бриджит Бардо, будут автоматически воспринимать как секс-символ.
Zivert: попадание четко в цель
Певица Zivert точно попадает в тренды, отмечает Андрианова.
"Низкий поклон стилисту! А он у нее точно есть. Сейчас Zivert — супертрендовая девушка, все ее образы гипермодные. Певица — воплощение потрясающего стиля качественной попсы, как в музыке, так и в позиционировании, самопроявлении. Концепт идеального тела, яркой жизни, заводящей музыки — все то, чего мы ждем от звезд шоу-бизнеса", — говорит эксперт.
Андрианова особенно отметила ухоженную, сияющую кожу певицы, афрокудри, актуальные силуэты концертных нарядов. Все это, по мнению эксперта, создает дерзкий, модный и роковой образ.
Мастер по волосам Иван Субота обратил внимание, что новая прическа Zivert была супертрендом около года назад.
"Думаю, новый образ создали, чтобы омолодить аудиторию артистки", — полагает топ-стилист.
Отмечает безупречную внешность певицы и косметолог, дерматолог Екатерина Анохина.
"Черты лица подчеркнуты очень аккуратно, все со вкусом, без перебора. На мой взгляд, заметно аккуратное использование ботулотоксина и филлеров — слегка подчеркнута натуральная форма губ и выведены скулы для придания четкости овалу", — указывает эксперт.
Анна Асти — еще одна звезда, которая радует не только красивыми песнями, но и яркими образами. Экс-солистка Artik & Asti часто использует кожу, латекс, глубокие разрезы и декольте, темные цвета, блеск, супероблегание и подчеркнутую сексуальность. Из-за этого многие сравнивают ее с ушедшей с российской сцены Светланой Лободой.
"Для меня это изначально разные по типажам девушки. Из Анны сейчас делают образ дивы, который воплощает и Светлана. Но приемы современной стилизации, то, что в тренде и топе, — это отсыл не к Лободе, а к Ким Кардашьян, она — главная икона стиля и источник вдохновения. Поэтому порой возникает диссонанс и кажется, что все дивы друг на друга похожи", — отмечает Марина Семаева.
Стилист Иван Субота в прическе Asti увидел подражание другой суперзвезде.
"На мой взгляд, она копирует образ Дженнифер Лопес, — считает эксперт.— Я бы придумал что-то более запоминающееся и самобытное".
Анохина, в свою очередь, называет перебором использование певицей инъекционной косметологии.
"Очень ярко выраженные губы, по одутловатости овала и формы лица в целом заметно большое количество введенных препаратов", — обращает внимание она.
Дмитрий Маликов: вечный принц
Времена меняются, а Дмитрий Маликов — как будто бы нет. Удлиненное каре с идеальной укладкой, фирменная улыбка, элегантные туфли и пиджак — по этим элементам образа его узнают до сих пор.
"Маликов — воплощение прекрасного принца, милый, располагающий, интеллигентный. Он поймал свою фишку стиля и несет ее сквозь годы. Певец может поменять рубашку на водолазку, надеть на выступление смокинг вместо расслабленного пиджака — пожалуй, вот и все перемены в его образе", — говорит Семаева.
Андрианова называет его идеальным мужчиной.
"Талантливый, скромный, обаятельный. Дмитрий никогда не был замечен в скандалах, ни разу не надел леопардовые лосины или красный колпак ради хайпа, не разменивал себя ради трендов, желания масс или страха потерять аудиторию. Образ достойного человека в наше время — большая редкость. Все это вызывает большое уважение", — подчеркивает имиджмейкер.
Лолита: эпатаж и уверенность в себе
Есть люди, которые при любых обстоятельствах обратят на себя внимание — поступком, провокационным высказыванием, новым образом. Это, конечно, про Лолиту Милявскую, уверен Иван Субота.
"Это человек-рептилия: примерно раз в десять лет она скидывает с себя старую оболочку и преображается. Мне, например, очень интересно следить за ее трансформациями. Круто, что изменения внешности всегда созвучны с переменами в жизни и карьере. Например, ее прекрасная агрессивно рваная стрижка символизирует очередной творческий этап и идеально сочетается с последними хитами. Получается красивый целостный посыл, говорящий, что она — сильная, обновленная, красивая и яркая", — отмечает стилист.
Многие уже забыли, что у певицы был период максимальной женственности и естественности — длинные вьющиеся волосы более светлого оттенка, мягкий мейкап с использованием длинных накладных ресниц. Тогда и репертуар был соответствующий, напоминает Субота.
Несмотря на изменения во внешности, Лолита всегда демонстрирует уверенность и любовь к себе, отмечает Семаева.
"Ее концертные образы подчеркивают фигуру. Певица обычно делает акцент на зону декольте и ноги, часто носит очень облегающую одежду независимо от того, поправилась или похудела. Сегодняшний мир и мода дают зеленый свет любым формам и размерам, росту и внешности. Любить, принимать себя, не загоняться в рамки и стандарты — актуальный тренд", — говорит эксперт.
По мнению стилиста, Лолита следовала этому правилу задолго до того, как это стало модным. Тем самым и привлекала повышенное внимание публики.