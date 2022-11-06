https://ria.ru/20221106/imidzh-1829037317.html

Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд

Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд - РИА Новости, 06.11.2022

Анна Asti, Zivert, Лолита и SHAMAN: секреты имиджа звезд

Поп-исполнители привлекают внимание публики не только творчеством, но и стилем. Продуманный образ — часть их профессии, а яркая внешность порой запоминается... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:09

шоубиз

пелагея

дмитрий маликов

децл (кирилл толмацкий)

знаменитости

стиль жизни

стиль

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Алина Кравцова. Поп-исполнители привлекают внимание публики не только творчеством, но и стилем. Продуманный образ — часть их профессии, а яркая внешность порой запоминается больше, чем песни. О том, какие артисты умеют ловить модную волну и попадать в тренды, — в материале РИА Новости. Пелагея: русская краса или голливудская диваПосле громкого развода с хоккеистом Иваном Телегиным в конце прошлого года Пелагея взорвала медиа резким преображением. Постройневшую фигуру певицы обсуждают до сих пор. Однако не все стилисты одобряют такие перемены.По ее мнению, платья — основа стиля певицы. При этом звезда умеет выигрышно подчеркнуть фигуру. Ее сильные стороны — декольте, хрупкие запястья и осиная талия.SHAMAN: стиль ДецлаSHAMAN — еще один артист, который использует в творчестве национальный колорит и фольклорные мотивы. Особенно ярко он это выразил в хите "Я русский". Однако имидж не совпадает с образом в песне, уверены эксперты. По мнению эксперта, SHAMAN поразительно скопировал образ Децла.Как отмечает психолог, люди более склонны доверять тем, кто воплощает знакомые нам бренды и образы. Так, например, женщину, похожую на Мерилин Монро или Бриджит Бардо, будут автоматически воспринимать как секс-символ.Zivert: попадание четко в цельПевица Zivert точно попадает в тренды, отмечает Андрианова. Андрианова особенно отметила ухоженную, сияющую кожу певицы, афрокудри, актуальные силуэты концертных нарядов. Все это, по мнению эксперта, создает дерзкий, модный и роковой образ.Мастер по волосам Иван Субота обратил внимание, что новая прическа Zivert была супертрендом около года назад. Отмечает безупречную внешность певицы и косметолог, дерматолог Екатерина Анохина.Анна Асти: новая диваАнна Асти — еще одна звезда, которая радует не только красивыми песнями, но и яркими образами. Экс-солистка Artik & Asti часто использует кожу, латекс, глубокие разрезы и декольте, темные цвета, блеск, супероблегание и подчеркнутую сексуальность. Из-за этого многие сравнивают ее с ушедшей с российской сцены Светланой Лободой.Стилист Иван Субота в прическе Asti увидел подражание другой суперзвезде. Анохина, в свою очередь, называет перебором использование певицей инъекционной косметологии. Дмитрий Маликов: вечный принцВремена меняются, а Дмитрий Маликов — как будто бы нет. Удлиненное каре с идеальной укладкой, фирменная улыбка, элегантные туфли и пиджак — по этим элементам образа его узнают до сих пор. Андрианова называет его идеальным мужчиной. Лолита: эпатаж и уверенность в себеЕсть люди, которые при любых обстоятельствах обратят на себя внимание — поступком, провокационным высказыванием, новым образом. Это, конечно, про Лолиту Милявскую, уверен Иван Субота.Многие уже забыли, что у певицы был период максимальной женственности и естественности — длинные вьющиеся волосы более светлого оттенка, мягкий мейкап с использованием длинных накладных ресниц. Тогда и репертуар был соответствующий, напоминает Субота.Несмотря на изменения во внешности, Лолита всегда демонстрирует уверенность и любовь к себе, отмечает Семаева. По мнению стилиста, Лолита следовала этому правилу задолго до того, как это стало модным. Тем самым и привлекала повышенное внимание публики.

https://ria.ru/20221008/vokal-1821527337.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

пелагея, дмитрий маликов, децл (кирилл толмацкий), знаменитости, стиль жизни, стиль