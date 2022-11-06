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Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 06.11.2022
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Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД
Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 06.11.2022
Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T03:15
2022-11-06T03:15
авто
кирилл данилов
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россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только водителей, но и пешеходов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.По словам эксперта, остановить пешехода сотрудник ГИБДД может при наличии некоторых оснований. Среди них обнаружение факта нарушения ПДД, необходимость привлечь пешехода в качестве свидетеля или понятого, регулирование дорожного движения или его временный запрет. В первых случаях также могут попросить предъявить документы.Данилов добавил, что документы требуют и при наличии повода к возбуждению против пешехода дела об административном правонарушении или ориентировок на него. В некоторых случаях пешехода могут доставить в отделение полиции, отметил он.
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авто, кирилл данилов, гибдд мвд рф, россия
Авто, Кирилл Данилов, ГИБДД МВД РФ, Россия
03:15 06.11.2022
 
Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

Эксперт Данилов: ГИБДД имеет право остановить и привлечь пешехода как свидетеля и понятого

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только водителей, но и пешеходов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.
По словам эксперта, остановить пешехода сотрудник ГИБДД может при наличии некоторых оснований. Среди них обнаружение факта нарушения ПДД, необходимость привлечь пешехода в качестве свидетеля или понятого, регулирование дорожного движения или его временный запрет. В первых случаях также могут попросить предъявить документы.
Данилов добавил, что документы требуют и при наличии повода к возбуждению против пешехода дела об административном правонарушении или ориентировок на него. В некоторых случаях пешехода могут доставить в отделение полиции, отметил он.
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АвтоКирилл ДаниловГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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