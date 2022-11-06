https://ria.ru/20221106/gibdd-1829415122.html

Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 06.11.2022

Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:15

2022-11-06T03:15

2022-11-06T03:15

авто

кирилл данилов

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только водителей, но и пешеходов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.По словам эксперта, остановить пешехода сотрудник ГИБДД может при наличии некоторых оснований. Среди них обнаружение факта нарушения ПДД, необходимость привлечь пешехода в качестве свидетеля или понятого, регулирование дорожного движения или его временный запрет. В первых случаях также могут попросить предъявить документы.Данилов добавил, что документы требуют и при наличии повода к возбуждению против пешехода дела об административном правонарушении или ориентировок на него. В некоторых случаях пешехода могут доставить в отделение полиции, отметил он.

https://ria.ru/20221101/velodorozhka-1828388900.html

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авто, кирилл данилов, гибдд мвд рф, россия