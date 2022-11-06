В Ростове-на-Дону прошел фестиваль "В единстве — сила России"
В Ростове-на-Дону прошел мультиформатный фестиваль "В единстве — сила России"
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя — РИА Новости. Мультиформатный фестиваль "В единстве — сила России" прошел в Ростове-на-Дону в рамках празднования Дня народного единства, сообщает правительство Ростовской области.
"В Ростове-на-Дону прошел мультиформатный многожанровый фестиваль "В единстве — сила России", - говорится в сообщении.
Мероприятия на Фонтанной площади начались с фестиваля-конкурса патриотической песни "Во славу Отечества" для профессиональных духовых оркестров и вокальных ансамблей. После состоялся праздник национальных культур, в котором приняли участие молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии и национальные коллективы Ростовской области.
Гости мероприятия смогли отведать блюда национальных кухонь в рамках гастрофестиваля "Кухня и ремесла народов России" с участием мастеров-ремесленников из ДНР, посетить фотовыставку победителей конкурса национального костюма и увидеть реконструкцию "От ополчения к ополчению".
Также на Фонтанной площади прошли акции "Важные решения принимаем вместе!" от избиркома Ростовской области и "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". На тематической площадке акции взаимопомощи собирали помощь для военнослужащих: теплые носки, нательные майки и средства личной гигиены. Все желающие также смогли принять участие в акции "Письмо солдату" и сделать пожертвования в фонд "Все для победы!".
Кульминацией фестиваля стал патриотический гала-концерт, в котором приняли участие коллективы, в том числе военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбли из Адыгеи, Астраханской области, Донецкой и Луганской народных республик.
"Основная концепция мероприятий - объединение всей страны в поддержке участников СВО, членов их семей, развитие связей с субъектами РФ, вернувшимися в состав России", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Также на Фонтанной площади прошла акция "Российская ленточка". "Волонтеры победы" раздали 500 лент в цветах российского триколора гостям и жителям Ростова-на-Дону. Такая акция прошла и во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Еще одно мероприятие - автопробег "По зову сердца Zа Россию" в поддержку российской армии. Колонна автомобилей проехала по центральным улицам города до Театральной площади, где участники возложили цветы у стелы "Освободителям Ростова".