https://ria.ru/20221106/festival-1829510571.html

В Ростове-на-Дону прошел фестиваль "В единстве — сила России"

В Ростове-на-Дону прошел фестиваль "В единстве — сила России" - РИА Новости, 06.11.2022

В Ростове-на-Дону прошел фестиваль "В единстве — сила России"

Мультиформатный фестиваль "В единстве — сила России" прошел в Ростове-на-Дону в рамках празднования Дня народного единства, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:28

2022-11-06T18:28

2022-11-06T18:28

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

россия

волонтеры победы

4 ноября - день народного единства

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя — РИА Новости. Мультиформатный фестиваль "В единстве — сила России" прошел в Ростове-на-Дону в рамках празднования Дня народного единства, сообщает правительство Ростовской области."В Ростове-на-Дону прошел мультиформатный многожанровый фестиваль "В единстве — сила России", - говорится в сообщении.Мероприятия на Фонтанной площади начались с фестиваля-конкурса патриотической песни "Во славу Отечества" для профессиональных духовых оркестров и вокальных ансамблей. После состоялся праздник национальных культур, в котором приняли участие молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии и национальные коллективы Ростовской области.Гости мероприятия смогли отведать блюда национальных кухонь в рамках гастрофестиваля "Кухня и ремесла народов России" с участием мастеров-ремесленников из ДНР, посетить фотовыставку победителей конкурса национального костюма и увидеть реконструкцию "От ополчения к ополчению".Также на Фонтанной площади прошли акции "Важные решения принимаем вместе!" от избиркома Ростовской области и "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". На тематической площадке акции взаимопомощи собирали помощь для военнослужащих: теплые носки, нательные майки и средства личной гигиены. Все желающие также смогли принять участие в акции "Письмо солдату" и сделать пожертвования в фонд "Все для победы!".Кульминацией фестиваля стал патриотический гала-концерт, в котором приняли участие коллективы, в том числе военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбли из Адыгеи, Астраханской области, Донецкой и Луганской народных республик.Также на Фонтанной площади прошла акция "Российская ленточка". "Волонтеры победы" раздали 500 лент в цветах российского триколора гостям и жителям Ростова-на-Дону. Такая акция прошла и во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Еще одно мероприятие - автопробег "По зову сердца Zа Россию" в поддержку российской армии. Колонна автомобилей проехала по центральным улицам города до Театральной площади, где участники возложили цветы у стелы "Освободителям Ростова".

https://ria.ru/20221013/pomosch-1823622326.html

https://ria.ru/20221102/don-1828672067.html

https://ria.ru/20220913/nagrazhdenie-1816516858.html

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ростовская область, ростов-на-дону, россия, волонтеры победы, 4 ноября - день народного единства, игорь гуськов