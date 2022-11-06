https://ria.ru/20221106/evakuatsiya-1829431921.html

В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек, сообщила NYT

В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек, сообщила NYT - РИА Новости, 06.11.2022

В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек, сообщила NYT

В Киеве начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей украинской столицы, говорится в статье The New York Times. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T06:11

2022-11-06T06:11

2022-11-06T16:30

в мире

киев

украина

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укрэнерго

роман ткачук

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Киеве начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей украинской столицы, говорится в статье The New York Times.В попытке предотвратить полный сбой в электросети Национальная энергетическая компания Украины (НЭК "Укрэнерго". — Прим. ред.) заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах, отметило издание."Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения”, — добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить уехать".Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.В субботу НЭК "Укрэнерго" сообщило о переводе Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей с почасовых на аварийные отключения.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/mvd-1829080160.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/elektrichestvo-1826354508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго, роман ткачук, владимир путин, россия