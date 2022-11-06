06:11 06.11.2022 (обновлено: 16:30 06.11.2022)
В Киеве начали подготовку к эвакуации трех миллионов человек, сообщила NYT
NYT сообщила о плане Киева эвакуировать три миллиона горожан при полном отключении света
© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Киеве начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей украинской столицы, говорится в статье The New York Times.
"Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города", — сообщила газета.
В попытке предотвратить полный сбой в электросети Национальная энергетическая компания Украины (НЭК "Укрэнерго". — Прим. ред.) заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах, отметило издание.
"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения”, — добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.
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По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить уехать".
Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
В субботу НЭК "Укрэнерго" сообщило о переводе Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей с почасовых на аварийные отключения.
Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.