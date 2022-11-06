Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829514291.html
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной - РИА Новости, 06.11.2022
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной
Ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве сложная, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:07
2022-11-06T19:09
в мире
жкх
владимир зеленский
кирилл тимошенко
роман ткачук
киев
украина
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7e45140f7b3eaa70c7ec92ddf776ba7b.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве сложная, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее газета New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества. Позже он уточнил, что на данный момент причин говорить об эвакуации из Киева нет, ситуация контролируемая. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что вопрос частичной эвакуации из Киева может встать в случае морозов и отсутствия возможности оперативно восстановить электроснабжение."Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, контролируемые", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.
https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html
https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_234cea264eb9464f96ba24004ce3e9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, владимир зеленский, кирилл тимошенко, роман ткачук, киев, украина, дтэк, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Роман Ткачук, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
19:07 06.11.2022 (обновлено: 19:09 06.11.2022)
 
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной

Офис Зеленского назвал ситуацию с обеспечением электричеством потребителей в Киеве сложной

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве сложная, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Ранее газета New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества. Позже он уточнил, что на данный момент причин говорить об эвакуации из Киева нет, ситуация контролируемая. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что вопрос частичной эвакуации из Киева может встать в случае морозов и отсутствия возможности оперативно восстановить электроснабжение.
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 16:06
В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области
"Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, контролируемые", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 10:14Специальная военная операция на Украине
В семи областях Украины ввели графики отключений света
 
В миреЖКХВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоРоман ТкачукКиевУкраинаДТЭКУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала