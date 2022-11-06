https://ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829514291.html
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной - РИА Новости, 06.11.2022
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной
Ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве сложная, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:07
2022-11-06T19:07
2022-11-06T19:09
в мире
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владимир зеленский
кирилл тимошенко
роман ткачук
киев
украина
дтэк
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Ситуация с обеспечением электроэнергией в Киеве сложная, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее газета New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества. Позже он уточнил, что на данный момент причин говорить об эвакуации из Киева нет, ситуация контролируемая. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что вопрос частичной эвакуации из Киева может встать в случае морозов и отсутствия возможности оперативно восстановить электроснабжение."Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, контролируемые", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.
https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html
https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Роман Ткачук, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
19:07 06.11.2022 (обновлено: 19:09 06.11.2022)
В офисе Зеленского назвали ситуацию с электроэнергией в Киеве сложной
Офис Зеленского назвал ситуацию с обеспечением электричеством потребителей в Киеве сложной