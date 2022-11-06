https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html

В семи областях Украины ввели графики отключений света

В семи областях Украины ввели графики отключений света - РИА Новости, 06.11.2022

В семи областях Украины ввели графики отключений света

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:14

2022-11-06T10:14

2022-11-06T10:14

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сегодня диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/krizis-1829434272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, полтавская область, киев, укрэнерго