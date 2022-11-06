https://ria.ru/20221106/elektrichestvo-1829446992.html
В семи областях Украины ввели графики отключений света
В семи областях Украины ввели графики отключений света - РИА Новости, 06.11.2022
В семи областях Украины ввели графики отключений света
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:14
2022-11-06T10:14
2022-11-06T10:14
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Сегодня диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В семи областях Украины ввели графики отключений света
"Укрэнерго": в семи областях Украины ввели графики почасовых отключений света