https://ria.ru/20221106/ekipirovka-1829495495.html

Миронов предложил отменить ввозные пошлины на военную экипировку

Миронов предложил отменить ввозные пошлины на военную экипировку - РИА Новости, 06.11.2022

Миронов предложил отменить ввозные пошлины на военную экипировку

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram предложил отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки и товары... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:48

2022-11-06T16:48

2022-11-06T16:53

специальная военная операция на украине

экономика

сергей миронов

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793713812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c994c4547122cfb8c2b65427264f4114.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram предложил отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки и товары двойного назначения."Наша партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством Российской Федерации", - написал он.По словам политика, фракция готова работать вместе с правительством над установлением льготного режима налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для предприятий, занятых в производстве военного снаряжения.Миронов также отметил, что на рынке товаров военно-тактического и двойного назначения наблюдается рост цен и сокращение ассортимента."При этом регулирование цен на данные категории товаров не позволяет рассчитывать на эффективное решение комплексной проблемы стоимости товаров и их наличия в продаже", - добавил он.В конце октября президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, заявил о том, что нужно уделить внимание экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства и другое оборудование для участников спецоперации должны быть современными, удобными и эффективными, также производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.

https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826892136.html

https://ria.ru/20221103/peskov-1828849912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей миронов, владимир путин, россия