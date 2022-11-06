16:48 06.11.2022 (обновлено: 16:53 06.11.2022)
Миронов предложил отменить ввозные пошлины на военную экипировку
"Справедливая Россия" предложил отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки
Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram предложил отменить ввозные пошлины на предметы военной экипировки и товары двойного назначения.
"Наша партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призывает кабмин рассмотреть возможность отмены ввозных пошлин на предметы военной экипировки и товары двойного назначения согласно товарной номенклатуре, определенной правительством Российской Федерации", - написал он.
По словам политика, фракция готова работать вместе с правительством над установлением льготного режима налогообложения со ставкой 0% по налогу на прибыль для предприятий, занятых в производстве военного снаряжения.
Миронов также отметил, что на рынке товаров военно-тактического и двойного назначения наблюдается рост цен и сокращение ассортимента.
"При этом регулирование цен на данные категории товаров не позволяет рассчитывать на эффективное решение комплексной проблемы стоимости товаров и их наличия в продаже", - добавил он.
В конце октября президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, заявил о том, что нужно уделить внимание экипировке. По его словам, снаряжение, специальные средства и другое оборудование для участников спецоперации должны быть современными, удобными и эффективными, также производители должны получать обратную связь от тех, для кого работают.