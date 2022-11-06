https://ria.ru/20221106/dtp-1829444299.html

В крупной аварии в Башкирии погибли четыре человека

В крупной аварии в Башкирии погибли четыре человека - РИА Новости, 06.11.2022

В крупной аварии в Башкирии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, пятеро серьезно пострадали при столкновении грузовика с минивэном в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:49

2022-11-06T09:49

2022-11-06T11:46

происшествия

авто

республика башкортостан

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УФА, 6 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро серьезно пострадали при столкновении грузовика с минивэном в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.По его словам, в ночь на воскресенье в Чекмагушевском районе на 64-м километре автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ."В результате сильного удара четыре пассажира минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью, двум из которых было по 68 лет, одной 65 и супруге водителя — 40 лет. Водитель минивэна и его четыре пассажира, в том числе шестилетний ребенок, получили серьезные травмы. В настоящее время местные врачи борются за их жизни", — написал Севастьянов в своем Telegram-канале.По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, отметил начальник ГИБДД по Башкирии."Уже на месте автоаварии назначили ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками следственного подразделения отдела МВД России по Чекмагушевскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — добавил Севастьянов.

https://ria.ru/20221105/peshekhod-1829397571.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика башкортостан