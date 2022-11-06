09:49 06.11.2022 (обновлено: 11:46 06.11.2022)
В крупной аварии в Башкирии погибли четыре человека
В Башкирии погибли четыре человека при столкновении грузовика с минивэном
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте ДТП в Чекмагушевском районе Башкирии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 6 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро серьезно пострадали при столкновении грузовика с минивэном в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
По его словам, в ночь на воскресенье в Чекмагушевском районе на 64-м километре автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ.
"В результате сильного удара четыре пассажира минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью, двум из которых было по 68 лет, одной 65 и супруге водителя — 40 лет. Водитель минивэна и его четыре пассажира, в том числе шестилетний ребенок, получили серьезные травмы. В настоящее время местные врачи борются за их жизни", — написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, отметил начальник ГИБДД по Башкирии.
"Уже на месте автоаварии назначили ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками следственного подразделения отдела МВД России по Чекмагушевскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — добавил Севастьянов.