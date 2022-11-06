16:40 06.11.2022 (обновлено: 16:54 06.11.2022)
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку, Минеральное и Старомихайловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Яковлевку, Минеральное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.43 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 15.20 украинские войска выпустили по населенному пункту Старомихайловка три снаряда калибром 152 миллиметра. В 15.34 ведомство зафиксировало обстрел населенного пункта Минеральное, по нему украинские войска также выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.