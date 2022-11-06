https://ria.ru/20221106/donbass-1829471267.html

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2022

Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал в населенном пункте Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:03

2022-11-06T14:03

2022-11-06T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал в населенном пункте Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 ноября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221106/mina-1829462703.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сцкк, безопасность