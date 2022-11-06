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Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2022
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал в населенном пункте Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:03
2022-11-06T14:03
2022-11-06T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал в населенном пункте Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 ноября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Владимировка (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района): ранен мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221106/mina-1829462703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Безопасность
Во Владимировке в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
В ДНР заявили, что во Владимировке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина