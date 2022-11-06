https://ria.ru/20221106/deeskalatsiya-1829449562.html

Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации

Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации

Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов рассказал в интервью РИА Новости о возможных вариантах ядерной деэскалации на фоне... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:49

2022-11-06T10:49

2022-11-06T11:11

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украина

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов рассказал в интервью РИА Новости о возможных вариантах ядерной деэскалации на фоне конфликта на Украине и противостояния между Россией и Западом."Возможен сценарий, что и дискуссии, связанные с ядерным оружием, ядерной деэскалацией, могут начаться еще и до завершения операции на Украине, и до урегулирования вопросов, связанных с будущим Украины. Такая возможность в принципе есть", - сказал он.При этом, по его словам, сейчас нет ощущения и соответствующих симптомов снижения эскалации со стороны Запада.По словам политолога, есть и другой сценарий, когда урегулирование конфликта и деэскалация могут идти "рука об руку", однако прямой увязки между двумя этими процессами необязательно нужно искать.Эксперт объяснил, почему необязательно увязывать две темы: "Ведь сейчас речь идет о комплексном, о системном конфликте между Россией и Западом, о конфликте не вооруженном, а о том конфликте, который, вероятно, будет продолжаться, может быть, годы, может быть десятилетия, и он может перейти в разные другие стадии".По его словам, в предыдущие исторические эпохи холодная война и разрядка шли рука об руку.По его словам, возможны и совершенно новые театры, на которых этот большой конфликт, системный конфликт между Россией и коллективным Западом может проецироваться и развиваться."Эти новые театры могут быть как-то сопряжены с ядерной проблематикой, не хочу говорить, где это может произойти, но вопросы того, что ядерное оружие имеет риск распространяться по миру в сочетании с конфликтом между Россией и коллективным Западом, - это крайне неприятная вещь, которая может давать нам повод для дискуссий на тему ядерной эскалации достаточно продолжительное время", - подытожил политолог.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221106/voyna-1829442775.html

https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, пир-центр, мгимо, в мире