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Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации - РИА Новости, 06.11.2022
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Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации
Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации - РИА Новости, 06.11.2022
Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации
Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов рассказал в интервью РИА Новости о возможных вариантах ядерной деэскалации на фоне... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:49
2022-11-06T11:11
россия
украина
пир-центр
мгимо
в мире
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов рассказал в интервью РИА Новости о возможных вариантах ядерной деэскалации на фоне конфликта на Украине и противостояния между Россией и Западом."Возможен сценарий, что и дискуссии, связанные с ядерным оружием, ядерной деэскалацией, могут начаться еще и до завершения операции на Украине, и до урегулирования вопросов, связанных с будущим Украины. Такая возможность в принципе есть", - сказал он.При этом, по его словам, сейчас нет ощущения и соответствующих симптомов снижения эскалации со стороны Запада.По словам политолога, есть и другой сценарий, когда урегулирование конфликта и деэскалация могут идти "рука об руку", однако прямой увязки между двумя этими процессами необязательно нужно искать.Эксперт объяснил, почему необязательно увязывать две темы: "Ведь сейчас речь идет о комплексном, о системном конфликте между Россией и Западом, о конфликте не вооруженном, а о том конфликте, который, вероятно, будет продолжаться, может быть, годы, может быть десятилетия, и он может перейти в разные другие стадии".По его словам, в предыдущие исторические эпохи холодная война и разрядка шли рука об руку.По его словам, возможны и совершенно новые театры, на которых этот большой конфликт, системный конфликт между Россией и коллективным Западом может проецироваться и развиваться."Эти новые театры могут быть как-то сопряжены с ядерной проблематикой, не хочу говорить, где это может произойти, но вопросы того, что ядерное оружие имеет риск распространяться по миру в сочетании с конфликтом между Россией и коллективным Западом, - это крайне неприятная вещь, которая может давать нам повод для дискуссий на тему ядерной эскалации достаточно продолжительное время", - подытожил политолог.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221106/voyna-1829442775.html
https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html
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россия, украина, пир-центр, мгимо, в мире
Россия, Украина, ПИР-центр, МГИМО, В мире
10:49 06.11.2022 (обновлено: 11:11 06.11.2022)
 
Эксперт рассказал о возможных вариантах ядерной деэскалации

Глава ПИР-Центра Орлов описал варианты ядерной деэскалации на фоне конфликта с Западом

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты
Испытательный запуск ракеты
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов рассказал в интервью РИА Новости о возможных вариантах ядерной деэскалации на фоне конфликта на Украине и противостояния между Россией и Западом.
"Возможен сценарий, что и дискуссии, связанные с ядерным оружием, ядерной деэскалацией, могут начаться еще и до завершения операции на Украине, и до урегулирования вопросов, связанных с будущим Украины. Такая возможность в принципе есть", - сказал он.
Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 09:27
На Западе прислушались к заявлению России о ядерной войне, считает эксперт
При этом, по его словам, сейчас нет ощущения и соответствующих симптомов снижения эскалации со стороны Запада.
По словам политолога, есть и другой сценарий, когда урегулирование конфликта и деэскалация могут идти "рука об руку", однако прямой увязки между двумя этими процессами необязательно нужно искать.
Эксперт объяснил, почему необязательно увязывать две темы: "Ведь сейчас речь идет о комплексном, о системном конфликте между Россией и Западом, о конфликте не вооруженном, а о том конфликте, который, вероятно, будет продолжаться, может быть, годы, может быть десятилетия, и он может перейти в разные другие стадии".
По его словам, в предыдущие исторические эпохи холодная война и разрядка шли рука об руку.
"И есть третий вариант, что, если конфликт на Украине перейдет из острой фазы в фазу уже какого-то разруливания, мы можем продолжать иметь ядерную напряженность, если лидеры не проявят здесь мудрости, дальновидности, потому что если это мы говорим о системном, затяжном конфликте между Россией и Западом, он может совершенно не ограничиваться ситуацией, связанной с Украиной", - полагает Орлов.
По его словам, возможны и совершенно новые театры, на которых этот большой конфликт, системный конфликт между Россией и коллективным Западом может проецироваться и развиваться.
"Эти новые театры могут быть как-то сопряжены с ядерной проблематикой, не хочу говорить, где это может произойти, но вопросы того, что ядерное оружие имеет риск распространяться по миру в сочетании с конфликтом между Россией и коллективным Западом, - это крайне неприятная вещь, которая может давать нам повод для дискуссий на тему ядерной эскалации достаточно продолжительное время", - подытожил политолог.
Читайте полный текст интервью >>>
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 10:09
Эксперт призвал "ядерную пятерку" сократить вооружения
 
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