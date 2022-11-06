https://ria.ru/20221106/covid-19-1829451721.html

В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2022

В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 457 человек с COVID-19, на 21,5% меньше, чем накануне, выздоровели 5735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:05

2022-11-06T11:05

2022-11-06T11:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 457 человек с COVID-19, на 21,5% меньше, чем накануне, выздоровели 5735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 457 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,5% ... Выздоровело за сутки 5735 человек, или на 26,7% меньше в сравнении с 5 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 26 субъектах, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 20 субъектах страны.Всего в России за сутки выявлено 4566 новых случая COVID-19, скончались 62 человека, сообщили в оперативном штабе.

https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19