https://ria.ru/20221106/covid-19-1829451721.html
В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.11.2022
В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 457 человек с COVID-19, на 21,5% меньше, чем накануне, выздоровели 5735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:05
2022-11-06T11:05
2022-11-06T11:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 457 человек с COVID-19, на 21,5% меньше, чем накануне, выздоровели 5735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 457 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,5% ... Выздоровело за сутки 5735 человек, или на 26,7% меньше в сравнении с 5 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 26 субъектах, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в 20 субъектах страны.Всего в России за сутки выявлено 4566 новых случая COVID-19, скончались 62 человека, сообщили в оперативном штабе.
https://ria.ru/20221031/deti-1828111511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:05 06.11.2022 (обновлено: 11:10 06.11.2022)
В России за сутки госпитализировали 457 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 4566 новых случаев COVID-19