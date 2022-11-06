https://ria.ru/20221106/boeviki-1829478871.html

Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана

Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана - РИА Новости, 06.11.2022

Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана

ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:21

2022-11-06T15:21

2022-11-06T15:21

специальная военная операция на украине

красный лиман

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По словам представителя Минобороны, в числе ликвидированных около сорока наемников из США, Великобритании и Польши. Также уничтожено десять боевых бронемашин.В общей сложности за сутки, по данным Минобороны, в ЛНР, ДНР и Харьковской области было уничтожено 620 боевиков и наемников. Российские войска также нанесли удары на Купянском и Южно-Донецком направлениях.

красный лиман

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

красный лиман, россия, войска воздушно-космической обороны