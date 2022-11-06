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Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана - РИА Новости, 06.11.2022
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана
ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:21
2022-11-06T15:21
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По словам представителя Минобороны, в числе ликвидированных около сорока наемников из США, Великобритании и Польши. Также уничтожено десять боевых бронемашин.В общей сложности за сутки, по данным Минобороны, в ЛНР, ДНР и Харьковской области было уничтожено 620 боевиков и наемников. Российские войска также нанесли удары на Купянском и Южно-Донецком направлениях.
красный лиман
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красный лиман, россия, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Войска воздушно-космической обороны
15:21 06.11.2022
 
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана

Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков ударом ВКС в районе Красного Лимана

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР
Бойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы казачьего полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу на окраинах Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По словам представителя Минобороны, в числе ликвидированных около сорока наемников из США, Великобритании и Польши. Также уничтожено десять боевых бронемашин.
В общей сложности за сутки, по данным Минобороны, в ЛНР, ДНР и Харьковской области было уничтожено 620 боевиков и наемников. Российские войска также нанесли удары на Купянском и Южно-Донецком направлениях.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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