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Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана - РИА Новости, 06.11.2022
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана
ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:21
2022-11-06T15:21
2022-11-06T15:21
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По словам представителя Минобороны, в числе ликвидированных около сорока наемников из США, Великобритании и Польши. Также уничтожено десять боевых бронемашин.В общей сложности за сутки, по данным Минобороны, в ЛНР, ДНР и Харьковской области было уничтожено 620 боевиков и наемников. Российские войска также нанесли удары на Купянском и Южно-Донецком направлениях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, россия, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Войска воздушно-космической обороны
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков у Красного Лимана
Минобороны сообщило о ликвидации до 100 боевиков ударом ВКС в районе Красного Лимана