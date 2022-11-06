https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html

В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"

В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 06.11.2022

В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"

Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:50

2022-11-06T13:50

2022-11-06T13:50

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Завершили благоустройство двух новых участков "Парка Яуза". Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта "Московское долголетие". На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоёма", - написал он.Он добавил, что в этом году заработал уникальный интерактивный экоцентр "Яуза". Там можно познакомиться с экологическими профессиями, послушать об экоматериалах и поучаствовать в мастер-классах.

https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы