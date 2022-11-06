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В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 06.11.2022
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В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:50
2022-11-06T13:50
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Завершили благоустройство двух новых участков "Парка Яуза". Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта "Московское долголетие". На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоёма", - написал он.Он добавил, что в этом году заработал уникальный интерактивный экоцентр "Яуза". Там можно познакомиться с экологическими профессиями, послушать об экоматериалах и поучаствовать в мастер-классах.
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общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
13:50 06.11.2022
 
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"

В Москве в "Парке Яуза" сделали детскую площадку, амфитеатр и досуговый центр

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк Яуза
Парк Яуза
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Парк Яуза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Завершили благоустройство двух новых участков "Парка Яуза". Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта "Московское долголетие". На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоёма", - написал он.
Он добавил, что в этом году заработал уникальный интерактивный экоцентр "Яуза". Там можно познакомиться с экологическими профессиями, послушать об экоматериалах и поучаствовать в мастер-классах.
Собачая площадка в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 09:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В будущем "Парке Яуза" в Москве обустроили площадки для выгула собак
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоСергей СобянинМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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