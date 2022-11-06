https://ria.ru/20221106/blagoustroystvo-1829469407.html
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза" - РИА Новости, 06.11.2022
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:50
2022-11-06T13:50
2022-11-06T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733118779_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_96c9e5c4cb1a7bd3725f10f4d43ab37b.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Благоустройство двух новых участков "Парка Яуза" завершилось в Москве, сделали детскую площадку, амфитеатр, досуговый центр и создали два спорткластера, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Завершили благоустройство двух новых участков "Парка Яуза". Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта "Московское долголетие". На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоёма", - написал он.Он добавил, что в этом году заработал уникальный интерактивный экоцентр "Яуза". Там можно познакомиться с экологическими профессиями, послушать об экоматериалах и поучаствовать в мастер-классах.
https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733118779_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_51c2bfec4774ecd6fdf0927f8b6a9da2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершилось благоустройство новых участков "Парка Яуза"
В Москве в "Парке Яуза" сделали детскую площадку, амфитеатр и досуговый центр