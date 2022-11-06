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В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/bezhentsy-1829502198.html
В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины
В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 06.11.2022
В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:34
2022-11-06T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
юнисеф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек, сообщает газета Mirror."Детская благотворительная организация готовится к тому, что до 800 тысяч человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии", - говорится в сообщении издания.По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается."Границу всегда пересекают туда и обратно, но мы видим, что гораздо меньше людей возвращаются на Украину", - добавил он.
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в мире, украина, польша, юнисеф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, ЮНИСЕФ
17:34 06.11.2022
 
В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины

ЮНИСЕФ считает, что новая волна беженцев с Украины зимой может достичь 800 тысяч человек

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкБеженцы с Украины
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы с Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек, сообщает газета Mirror.
"Детская благотворительная организация готовится к тому, что до 800 тысяч человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии", - говорится в сообщении издания.
По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается.
"Границу всегда пересекают туда и обратно, но мы видим, что гораздо меньше людей возвращаются на Украину", - добавил он.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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