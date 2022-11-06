https://ria.ru/20221106/bezhentsy-1829502198.html

В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины

В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 06.11.2022

В ЮНИСЕФ предупредили о новой волне беженцев с Украины

Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:34

2022-11-06T17:34

2022-11-06T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

юнисеф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, которая может достигнуть 800 тысяч человек, сообщает газета Mirror."Детская благотворительная организация готовится к тому, что до 800 тысяч человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии", - говорится в сообщении издания.По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается."Границу всегда пересекают туда и обратно, но мы видим, что гораздо меньше людей возвращаются на Украину", - добавил он.

https://ria.ru/20221106/pomosch-1829498023.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, юнисеф