https://ria.ru/20221106/avtomobilist-1829483162.html

Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах

Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах - РИА Новости, 06.11.2022

Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах

Московский дептранс в своем Telegram-канале предупредил столичных водителей об ухудшении погоды в воскресенье и попросил не выезжать на летних шинах. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:32

2022-11-06T15:32

2022-11-06T15:32

общество

авто

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский дептранс в своем Telegram-канале предупредил столичных водителей об ухудшении погоды в воскресенье и попросил не выезжать на летних шинах."Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. Напоминаем, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП", - сообщается в Telegram-канале департамента.Синоптики обещают ухудшение видимости из-за мокрого снега и гололедицу на дорогах с 19:00 воскресенья до 9:00 понедельника.

https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, москва