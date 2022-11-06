https://ria.ru/20221106/avtomobilist-1829483162.html
Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах
Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах - РИА Новости, 06.11.2022
Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах
Московский дептранс в своем Telegram-канале предупредил столичных водителей об ухудшении погоды в воскресенье и попросил не выезжать на летних шинах. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:32
2022-11-06T15:32
2022-11-06T15:32
общество
авто
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московский дептранс в своем Telegram-канале предупредил столичных водителей об ухудшении погоды в воскресенье и попросил не выезжать на летних шинах."Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. Напоминаем, что использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП", - сообщается в Telegram-канале департамента.Синоптики обещают ухудшение видимости из-за мокрого снега и гололедицу на дорогах с 19:00 воскресенья до 9:00 понедельника.
https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва
Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах
Московских автомобилистов попросили не выезжать на летних шинах и быть осторожными