Затраты жителей Молдавии этой зимой вырастут в четыре раза, заявил эксперт
Эксперт Ионицэ: затраты жителей Молдавии на жизнь этой зимой вырастут в четыре раза
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Населению Молдавии ближайшей зимой придется гораздо сложнее, чем обычно, из-за роста тарифов на отопление и газ, кризис вынудит их экономить еще больше, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"В Молдавии стоимость выживания этой зимой увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлыми годами. Больше всего на это повлиял рост цены на газ и на отопление - скорее всего, населению, которое является потребителем природного газа, придется экономить. Я предполагаю, что объем потребления газа в этом году будет на 30% ниже, потому что люди будут очень сильно экономить газ", – отметил Ионицэ в своем еженедельном экономическом обзоре.
По его словам, за последние 20 лет тариф на газ в республике вырос в четыре раза. Однако только за этот год стоимость голубого топлива выросла уже в шесть раз. Похожая ситуация наблюдается и с тарифами на электричество, которые за год выросли в 3 раза. При этом доходы населения таким же ростом похвастать не могут.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.