https://ria.ru/20221105/zatraty-1829359967.html

Затраты жителей Молдавии этой зимой вырастут в четыре раза, заявил эксперт

Затраты жителей Молдавии этой зимой вырастут в четыре раза, заявил эксперт - РИА Новости, 05.11.2022

Затраты жителей Молдавии этой зимой вырастут в четыре раза, заявил эксперт

Населению Молдавии ближайшей зимой придется гораздо сложнее, чем обычно, из-за роста тарифов на отопление и газ, кризис вынудит их экономить еще больше, заявил... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

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кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Населению Молдавии ближайшей зимой придется гораздо сложнее, чем обычно, из-за роста тарифов на отопление и газ, кризис вынудит их экономить еще больше, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ."В Молдавии стоимость выживания этой зимой увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлыми годами. Больше всего на это повлиял рост цены на газ и на отопление - скорее всего, населению, которое является потребителем природного газа, придется экономить. Я предполагаю, что объем потребления газа в этом году будет на 30% ниже, потому что люди будут очень сильно экономить газ", – отметил Ионицэ в своем еженедельном экономическом обзоре.По его словам, за последние 20 лет тариф на газ в республике вырос в четыре раза. Однако только за этот год стоимость голубого топлива выросла уже в шесть раз. Похожая ситуация наблюдается и с тарифами на электричество, которые за год выросли в 3 раза. При этом доходы населения таким же ростом похвастать не могут.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

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в мире, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром