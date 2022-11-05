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ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:03
2022-11-05T14:03
2022-11-05T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
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запорожская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и украинской военной техники, - заявили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:03 05.11.2022 (обновлено: 14:51 05.11.2022)
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
Минобороны России сообщило о поражении в Запорожской области базы вооружения и техники ВСУ