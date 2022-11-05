https://ria.ru/20221105/zaporozhe-1829349040.html

ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ

ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ - РИА Новости, 05.11.2022

ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:03

2022-11-05T14:03

2022-11-05T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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запорожская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и украинской военной техники, - заявили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, запорожская область