Рейтинг@Mail.ru
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/zaporozhe-1829349040.html
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:03
2022-11-05T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817776629_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_2a96374f7f2fe924db46527c0be57358.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и украинской военной техники, - заявили в Минобороны.
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817776629_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5477d248be2cabe258b5b0a919b0eb27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Запорожская область
14:03 05.11.2022 (обновлено: 14:51 05.11.2022)
 
ВС России в Запорожской области поразили базу оружия и военной техники ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении в Запорожской области базы вооружения и техники ВСУ

© РИА НовостиРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и украинской военной техники, - заявили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала