https://ria.ru/20221105/yasinovataya-1829358774.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 05.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:08
2022-11-05T15:08
2022-11-05T15:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221105/obstrel-1829350607.html
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_91adae6e09d7c6a325888b0b4489634f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив десять снарядов