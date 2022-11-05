https://ria.ru/20221105/yasinovataya-1829358774.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:08

2022-11-05T15:08

2022-11-05T15:08

специальная военная операция на украине

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 13.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221105/obstrel-1829350607.html

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

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ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия