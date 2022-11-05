https://ria.ru/20221105/video-1829363205.html

Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину

Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину - РИА Новости, 05.11.2022

Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину

Полицейские в Приморье проверяют видео из соцсетей, на котором две девочки избивают женщину, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:43

2022-11-05T15:43

2022-11-05T15:43

происшествия

россия

приморский край

соцсети

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье проверяют видео из соцсетей, на котором две девочки избивают женщину, сообщает краевое УМВД РФ.В соцсетях опубликовано видео, на котором две девушки в комнате говорят с женщиной, обсуждая, как та якобы оскорбила мать одной из них. Девушка бьет женщину рукой по лицу, та садится на пол, и уже вторая девушка наносит ногой удар ей по голове. В соцсетях сообщается, что на кадрах – школьницы 14 лет из поселка Заводское, а женщина – пенсионерка."В одном из мессенджеров выявлена пересылаемая видеозапись, на которой две девушки наносят телесные повреждения женщине. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются участники инцидента, а также причины произошедшего", - говорится в сообщении.По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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россия

приморский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, приморский край, соцсети