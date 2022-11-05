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Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину - РИА Новости, 05.11.2022
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Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину
Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину - РИА Новости, 05.11.2022
Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину
Полицейские в Приморье проверяют видео из соцсетей, на котором две девочки избивают женщину, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:43
2022-11-05T15:43
происшествия
россия
приморский край
соцсети
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье проверяют видео из соцсетей, на котором две девочки избивают женщину, сообщает краевое УМВД РФ.В соцсетях опубликовано видео, на котором две девушки в комнате говорят с женщиной, обсуждая, как та якобы оскорбила мать одной из них. Девушка бьет женщину рукой по лицу, та садится на пол, и уже вторая девушка наносит ногой удар ей по голове. В соцсетях сообщается, что на кадрах – школьницы 14 лет из поселка Заводское, а женщина – пенсионерка."В одном из мессенджеров выявлена пересылаемая видеозапись, на которой две девушки наносят телесные повреждения женщине. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются участники инцидента, а также причины произошедшего", - говорится в сообщении.По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, россия, приморский край, соцсети
Происшествия, Россия, Приморский край, Соцсети
15:43 05.11.2022
 
Полицейские в Приморье проверят видео, на котором девушки избивают женщину

МВД: в Приморье проверят видео из соцсетей, на котором две девушки избивают женщину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Полицейские в Приморье проверяют видео из соцсетей, на котором две девочки избивают женщину, сообщает краевое УМВД РФ.
В соцсетях опубликовано видео, на котором две девушки в комнате говорят с женщиной, обсуждая, как та якобы оскорбила мать одной из них. Девушка бьет женщину рукой по лицу, та садится на пол, и уже вторая девушка наносит ногой удар ей по голове. В соцсетях сообщается, что на кадрах – школьницы 14 лет из поселка Заводское, а женщина – пенсионерка.
"В одном из мессенджеров выявлена пересылаемая видеозапись, на которой две девушки наносят телесные повреждения женщине. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются участники инцидента, а также причины произошедшего", - говорится в сообщении.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайСоцсети
 
 
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