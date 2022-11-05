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Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания - РИА Новости, 05.11.2022
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Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания
Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания - РИА Новости, 05.11.2022
Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания
Беженцы, проживающие в центре временного содержания иммигрантов в британской деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу, устроили бунт из-за отключения воды и... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:49
2022-11-05T22:43
в мире
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Беженцы, проживающие в центре временного содержания иммигрантов в британской деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу, устроили бунт из-за отключения воды и электричества, пишет Daily Mail.По информации издания, проблемы с коммунальными услугами начались в центре накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки продолжились и утром."Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия, в центр содержания иммигрантов Хармондсворт в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек", — говорится в публикации.Как рассказал представитель МВД, некоторые беженцы были вооружены, у некоторых заметили ножи. Информации о раненых сотрудниках центра или мигрантах пока нет.Это не первый скандал, связанный с беженцами в Британии в этом году. Так, в апреле главный инспектор исправительных учреждений Чарли Тейлор опубликовал отчет о том, что в Хармондсворте слишком много людей, причем некоторые проживают там уже более года. Сообщалось и о переполненном центре Манстон в Дувре, где мигрантам приходилось спать на полу. После этого власти усилили контроль за соблюдением условий в иммиграционных центрах.
https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828736399.html
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в мире, здоровье - общество, великобритания
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания
18:49 05.11.2022 (обновлено: 22:43 05.11.2022)
 
Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания

Daily Mail: в Великобритании мигранты устроили беспорядки из-за отключения света и воды

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Беженцы, проживающие в центре временного содержания иммигрантов в британской деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу, устроили бунт из-за отключения воды и электричества, пишет Daily Mail.
По информации издания, проблемы с коммунальными услугами начались в центре накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки продолжились и утром.
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"Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия, в центр содержания иммигрантов Хармондсворт в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек", — говорится в публикации.
Как рассказал представитель МВД, некоторые беженцы были вооружены, у некоторых заметили ножи. Информации о раненых сотрудниках центра или мигрантах пока нет.
Это не первый скандал, связанный с беженцами в Британии в этом году. Так, в апреле главный инспектор исправительных учреждений Чарли Тейлор опубликовал отчет о том, что в Хармондсворте слишком много людей, причем некоторые проживают там уже более года. Сообщалось и о переполненном центре Манстон в Дувре, где мигрантам приходилось спать на полу. После этого власти усилили контроль за соблюдением условий в иммиграционных центрах.
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