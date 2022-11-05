18:49 05.11.2022 (обновлено: 22:43 05.11.2022)
Иммигранты устроили беспорядки в британском центре временного содержания
Daily Mail: в Великобритании мигранты устроили беспорядки из-за отключения света и воды
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Беженцы, проживающие в центре временного содержания иммигрантов в британской деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу, устроили бунт из-за отключения воды и электричества, пишет Daily Mail.
По информации издания, проблемы с коммунальными услугами начались в центре накануне, вечером туда вызвали полицию, но беспорядки продолжились и утром.
"Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия, в центр содержания иммигрантов Хармондсворт в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек", — говорится в публикации.
Как рассказал представитель МВД, некоторые беженцы были вооружены, у некоторых заметили ножи. Информации о раненых сотрудниках центра или мигрантах пока нет.
Это не первый скандал, связанный с беженцами в Британии в этом году. Так, в апреле главный инспектор исправительных учреждений Чарли Тейлор опубликовал отчет о том, что в Хармондсворте слишком много людей, причем некоторые проживают там уже более года. Сообщалось и о переполненном центре Манстон в Дувре, где мигрантам приходилось спать на полу. После этого власти усилили контроль за соблюдением условий в иммиграционных центрах.
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