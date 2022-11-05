https://ria.ru/20221105/uchastok-1829298834.html

Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля

Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля - РИА Новости, 05.11.2022

Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля

Россияне могут получить землю бесплатно на основании нескольких прав, рассказал в беседе с агентством "Прайм" адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T03:15

2022-11-05T03:15

2022-11-05T03:15

общество

жилье

дальний восток

дальневосточный гектар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771876417_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7efa22bb0f17c122fac150bab31253ae.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россияне могут получить землю бесплатно на основании нескольких прав, рассказал в беседе с агентством "Прайм" адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.По словам эксперта, участок выделяется по праву собственности гражданам с тремя и более детьми и по специальным программам, например, "Дальневосточный гектар" или "Арктический гектар", а также россиянам из перечня, предусмотренного региональным законодательством.На основании права постоянного бессрочного пользования земля предоставляется органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим связанным с государством структурам, отметил Стаценко.На участки для безвозмездного пользования имеют право коренные малочисленные народы Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческие и огороднические товарищества, НКО, занимающиеся жилищным строительством, и другие граждане, чья деятельность связана с сельским хозяйством. Земля по праву безвозмездного пользования также положена работникам транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства и учреждений, управляющих заповедниками и национальными парками.

https://realty.ria.ru/20221013/gektar-1823716947.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, дальний восток, дальневосточный гектар