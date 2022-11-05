https://ria.ru/20221105/uchastok-1829298834.html
Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля
Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля - РИА Новости, 05.11.2022
Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля
Россияне могут получить землю бесплатно на основании нескольких прав, рассказал в беседе с агентством "Прайм" адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T03:15
2022-11-05T03:15
2022-11-05T03:15
общество
жилье
дальний восток
дальневосточный гектар
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россияне могут получить землю бесплатно на основании нескольких прав, рассказал в беседе с агентством "Прайм" адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.По словам эксперта, участок выделяется по праву собственности гражданам с тремя и более детьми и по специальным программам, например, "Дальневосточный гектар" или "Арктический гектар", а также россиянам из перечня, предусмотренного региональным законодательством.На основании права постоянного бессрочного пользования земля предоставляется органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим связанным с государством структурам, отметил Стаценко.На участки для безвозмездного пользования имеют право коренные малочисленные народы Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческие и огороднические товарищества, НКО, занимающиеся жилищным строительством, и другие граждане, чья деятельность связана с сельским хозяйством. Земля по праву безвозмездного пользования также положена работникам транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства и учреждений, управляющих заповедниками и национальными парками.
https://realty.ria.ru/20221013/gektar-1823716947.html
дальний восток
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общество, жилье, дальний восток, дальневосточный гектар
Общество, Жилье, Дальний Восток, Дальневосточный гектар
Адвокат рассказал, кому бесплатно положена земля
Адвокат Стаценко: гражданам с тремя и более детьми положен участок земли по спецпрограммам