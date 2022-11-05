https://ria.ru/20221105/tserkov-1829368854.html
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:28
2022-11-05T16:28
2022-11-05T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
запорожская область
михайловский район
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, силами коммунальных служб и небезразличных жителей в данный момент идет восстановление здания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ ударили по церкви в Запорожской области
Рогов: украинские боевики нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области