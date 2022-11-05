https://ria.ru/20221105/tserkov-1829368854.html

ВСУ ударили по церкви в Запорожской области

ВСУ ударили по церкви в Запорожской области - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ ударили по церкви в Запорожской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:28

2022-11-05T16:28

2022-11-05T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир рогов

запорожская область

михайловский район

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, силами коммунальных служб и небезразличных жителей в данный момент идет восстановление здания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

михайловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир рогов, запорожская область, михайловский район, вооруженные силы украины