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ВСУ ударили по церкви в Запорожской области - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/tserkov-1829368854.html
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:28
2022-11-05T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир рогов
запорожская область
михайловский район
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, силами коммунальных служб и небезразличных жителей в данный момент идет восстановление здания.
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запорожская область
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в мире, жкх, владимир рогов, запорожская область, михайловский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Рогов, Запорожская область, Михайловский район, Вооруженные силы Украины
16:28 05.11.2022
 
ВСУ ударили по церкви в Запорожской области

Рогов: украинские боевики нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области

© @vrogov / Telegram Последствия попадания снаряда в церковь в селе Любимовка Запорожской области
Последствия попадания снаряда в церковь в селе Любимовка Запорожской области
© @vrogov / Telegram
Последствия попадания снаряда в церковь в селе Любимовка Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по церкви в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ обстреляли села Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области. В селе Любимовка снаряд попал в церковь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, силами коммунальных служб и небезразличных жителей в данный момент идет восстановление здания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир РоговЗапорожская областьМихайловский районВооруженные силы Украины
 
 
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