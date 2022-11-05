Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов
Посол Антонов: США не удастся истощить Россию, помогая Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов.
Вокруг Украины
Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Антонов в связи с этим назвал ошибочной политику "наших так называемых партнеров", которые полагают, "что решить проблему можно на поле боя".
Посол РФ в США отметил, что Западу не удастся истощить Россию, помогая Украине, а вместо этого "надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецком телеканалу NTV, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о такой ее возможности используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
Ход операции
В субботу министерство обороны РФ сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах, в том числе базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье.
По данным оборонного ведомства, в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, кроме того российскими военными были уничтожены огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция комплекса С-300.
На территории ДНР российскими системами ПВО были сбиты украинский вертолёт Ми-8, а также девять беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Российские вооруженные силы за сутки ликвидировали более 320 украинских боевиков на территории ДНР и ЛНР, сообщило МО РФ.