https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829391288.html

Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов

Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов - РИА Новости, 05.11.2022

Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов

США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:27

2022-11-05T19:27

2022-11-05T19:27

специальная военная операция на украине

анатолий антонов

йенс столтенберг

владимир путин

украина

россия

сша

нато

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов.Вокруг УкраиныРанее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Антонов в связи с этим назвал ошибочной политику "наших так называемых партнеров", которые полагают, "что решить проблему можно на поле боя".Посол РФ в США отметил, что Западу не удастся истощить Россию, помогая Украине, а вместо этого "надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение".Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецком телеканалу NTV, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о такой ее возможности используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.Ход операцииВ субботу министерство обороны РФ сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах, в том числе базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье.По данным оборонного ведомства, в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, кроме того российскими военными были уничтожены огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция комплекса С-300.На территории ДНР российскими системами ПВО были сбиты украинский вертолёт Ми-8, а также девять беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства.Российские вооруженные силы за сутки ликвидировали более 320 украинских боевиков на территории ДНР и ЛНР, сообщило МО РФ.

https://ria.ru/20221105/snayper-1829379056.html

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анатолий антонов, йенс столтенберг, владимир путин, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, т-72 "урал", миг-29, бук (зенитный ракетный комплекс)