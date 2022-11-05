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Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829391288.html
Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов
Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов - РИА Новости, 05.11.2022
Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов
США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:27
2022-11-05T19:27
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
йенс столтенберг
владимир путин
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов.Вокруг УкраиныРанее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Антонов в связи с этим назвал ошибочной политику "наших так называемых партнеров", которые полагают, "что решить проблему можно на поле боя".Посол РФ в США отметил, что Западу не удастся истощить Россию, помогая Украине, а вместо этого "надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение".Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецком телеканалу NTV, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о такой ее возможности используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.Ход операцииВ субботу министерство обороны РФ сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах, в том числе базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье.По данным оборонного ведомства, в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, кроме того российскими военными были уничтожены огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция комплекса С-300.На территории ДНР российскими системами ПВО были сбиты украинский вертолёт Ми-8, а также девять беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства.Российские вооруженные силы за сутки ликвидировали более 320 украинских боевиков на территории ДНР и ЛНР, сообщило МО РФ.
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анатолий антонов, йенс столтенберг, владимир путин, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, т-72 "урал", миг-29, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Т-72 "Урал", МиГ-29, Бук (зенитный ракетный комплекс)
19:27 05.11.2022
 
Спецоперация, 5 ноября: США не удастся истощить Россию, заявил Антонов

Посол Антонов: США не удастся истощить Россию, помогая Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не удастся истощить Россию, помогая Украине, а Западу необходимо искать переговорное решение, заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов.

Вокруг Украины

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Антонов в связи с этим назвал ошибочной политику "наших так называемых партнеров", которые полагают, "что решить проблему можно на поле боя".
Посол РФ в США отметил, что Западу не удастся истощить Россию, помогая Украине, а вместо этого "надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецком телеканалу NTV, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о такой ее возможности используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022
Инфографика
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Ход операции

В субботу министерство обороны РФ сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 87 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 179 районах, в том числе базу хранения вооружения и военной техники в Запорожье.
По данным оборонного ведомства, в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, кроме того российскими военными были уничтожены огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция комплекса С-300.
На территории ДНР российскими системами ПВО были сбиты украинский вертолёт Ми-8, а также девять беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Российские вооруженные силы за сутки ликвидировали более 320 украинских боевиков на территории ДНР и ЛНР, сообщило МО РФ.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 17:48Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАнатолий АнтоновЙенс СтолтенбергВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАТ-72 "Урал"МиГ-29Бук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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