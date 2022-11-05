https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829349469.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:08

2022-11-05T14:08

2022-11-05T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

украина

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)