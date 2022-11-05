https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829349469.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:08
2022-11-05T14:08
2022-11-05T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786855099_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_59e4d16fb5f6909198f57ba069157c58.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786855099_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_ae5dfdcef11932d5c1941d48c517c354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:08 05.11.2022 (обновлено: 14:50 05.11.2022)
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Минобороны России сообщило о сбитом ПВО украинском вертолете Ми-8