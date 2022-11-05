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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:08
2022-11-05T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, украина, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:08 05.11.2022 (обновлено: 14:50 05.11.2022)
 
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Минобороны России сообщило о сбитом ПВО украинском вертолете Ми-8

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 ноября, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМи-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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