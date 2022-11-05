https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829348626.html

Российские военные поразили пять украинских пунктов управления

Российские военные поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 05.11.2022

Российские военные поразили пять украинских пунктов управления

Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:58

2022-11-05T13:58

2022-11-05T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

красный лиман

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ

красный лиман

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, красный лиман, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф