https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829348626.html
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 05.11.2022
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления
Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:58
2022-11-05T13:58
2022-11-05T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ
красный лиман
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красный лиман, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Материал дополняется
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления
Минобороны России сообщило о поражении пяти украинских пунктов управления