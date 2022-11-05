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Российские военные поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829348626.html
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 05.11.2022
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления
Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:58
2022-11-05T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
красный лиман
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ
красный лиман
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безопасность, красный лиман, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красный Лиман, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Материал дополняется
13:58 05.11.2022
 
Российские военные поразили пять украинских пунктов управления

Минобороны России сообщило о поражении пяти украинских пунктов управления

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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Поражены 5 пунктов управления Киева, в т.ч. 15-го полка Нацгвардии у Красного Лимана и 60-й пехотной бригады в Херсонской области - Минобороны РФ
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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