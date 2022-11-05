https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828985460.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:57

2022-11-05T15:57

2022-11-05T15:57

инфографика

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Ликвидированы пять пунктов управления, 179 районов скопления живой силы и техники, 87 артиллерийских расчетов, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, вертолет Ми-8, девять беспилотников, 27 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 331 самолет, 168 вертолетов, 2435 беспилотников, 386 зенитных ракетных комплексов, 882 реактивные системы залпового огня, 6335 танков и других бронемашин, 3554 орудия полевой артиллерии и 7048 единиц автомобильной техники.

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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