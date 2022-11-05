https://ria.ru/20221105/rubl-1829309675.html

Эксперты ждут легкого ослабления рубля к концу года

Эксперты ждут легкого ослабления рубля к концу года - РИА Новости, 05.11.2022

Эксперты ждут легкого ослабления рубля к концу года

Курс доллара до конца года может подрасти максимум до 67 рублей в условиях сужения торгового баланса, маловероятное возрождение бюджетного правила подтолкнет... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T06:10

2022-11-05T06:10

2022-11-05T06:10

экономика

цены на нефть

валерий вайсберг

наталья мильчакова

сша

россия

индонезия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс доллара до конца года может подрасти максимум до 67 рублей в условиях сужения торгового баланса, маловероятное возрождение бюджетного правила подтолкнет доллар до 70 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Рубль в 2022 году продемонстрировал широкий коридор колебаний. Так, курс доллара от уровней закрытия 2021 года (74,68 рубля) взлетал на фоне обострения геополитических рисков и беспрецедентных санкций к 10 марта до исторических высот в 121,53 рубля. После этого, благодаря контрсанкционным мерам российских властей, он обновлял в июне минимумы с мая 2015 года (50,01 рубля). В начале ноября доллар пытается закрепиться на уровне 62 рублей.Нефть как фактор устойчивостиВласти ЕС и США пока не решаются обозначить уровни предельных цен на российскую нефть, да и само это решение выглядит неоднозначно с точки зрения мировых цен на "черное золото", полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Если РФ откажется продавать сырье тем странам, которые определят потолок цен, то это станет поводом для возникновения дефицита энергоносителей и неизбежно вызовет рост нефтяных котировок", - добавляет он.Учитывая, что Минфин США установил период имплементации потолка цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года по 19 января 2023 года, заметное снижение объемов экспорта нефти в четвертом квартале теперь представляется маловероятным, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Ценовые условия также, скорее всего, не претерпят существенных изменений, считает он."Объемы экспорта сухих грузов стабилизировались на несколько пониженных уровнях, но ценовая конъюнктура выглядит относительно приемлемой. Если не произойдет существенного ужесточения в отношении поставок цветных металлов (США обсуждают эмбарго на алюминий, Лондонская биржа металлов отказала в допуске более широкой номенклатуры), серьезной просадки экспорта ожидать не стоит", - обнадеживает он.Подводные камниМежду тем важным событием ноября станет встреча глав государств G20 в Индонезии, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Мировые фондовые и валютные рынки будут ожидать важных заявлений с этой встречи, а возможные участие в саммите президента России Владимира Путина и его заявления могут благоприятно повлиять на курс рубля", - добавляет она.Главным внутренним риском для рубля может стать потенциальное возобновление действия бюджетного правила, которое в новом варианте предполагает покупку валют дружественных стран, говорит Евстифеев из "Зенита". "Сейчас это более значимый фактор, чем переориентация внешней торговли, ограничения со стороны ЕС или глобальное укрепление доллара", - добавляет он.Основным фактором для рубля останется угроза санкционных ограничений на операции с иностранной валютой, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому его курс продолжит не соответствовать фундаментальным параметрам, а также слабо реагировать на какие-либо другие факторы. В результате прогнозирование динамики рубля теряет какой-либо практический смысл", - резюмирует он.Доллар не дотянет до 70 рублейТем не менее Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" ожидает к концу года постепенное смещение курса ближе к 65 рублям за доллар. "Снижение экспорта и постепенное восстановление импорта – основные факторы ослабления рубля. Но слабость внутреннего спроса может сдержать рост импорта. Наконец, последний опрос населения показал небольшое улучшение взгляда на перспективы рубля, то есть спрос населения на валюту может быть несколько ниже. В итоге, вероятно, до конца года мы будет жить с диапазоном 62-65 рублей за доллар", - сказал он.В целом торговый баланс должен умеренно сузиться, что приведет к концу года лишь к незначительному ослаблению российской валюты с переходом курса в диапазон 63-65 рублей за доллар, считает Вайсберг из ИК "Регион".До конца 2022 года курсы доллара и евро могут находиться в одном и том же коридоре: 58-67 рублей, так как между долларом и евро паритет, который вряд ли изменится в ближайшие два месяца, прогнозирует Мильчакова из Freedom Finance Global.Если новый формат бюджетного правила будет запущен в ноябре, перспектива роста курса доллара в конце года до отметок 68-70 рублей выглядит реальной, считает Евстифеев из "Зенита". При отсутствии действия бюджетного правила 65-67 рублей за доллар могут стать предельными курсами до конца текущего года, добавляет он.

https://ria.ru/20221105/neft-1829302266.html

https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html

https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html

https://ria.ru/20221105/tseny-1829298294.html

сша

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, валерий вайсберг, наталья мильчакова, сша, россия, индонезия, евросоюз, министерство финансов сша, рубль, доллар